Vigília: o plano dos bolsonaristas para o fim da caminhada liderada por Nikolas

Caminhada pela Liberdade, liderada por deputado Nikolas Ferreira

A longa caminhada que vem sendo feita pelos deputados bolsonaristas, na chamada “Caminhada pela Liberdade e Justiça”, será encerrada na Praça dos Cruzeiros, em Brasília, no próximo domingo, 25. O ato foi iniciado pelo deputado Nikolas Ferreira (MG), em Paracatu (MG), e ganhou apoio de outros nomes da direita.

Antes do encerramento, políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão se reunir em vigília, no sábado, 24, a partir das 18h, no mesmo local em que está previsto o fim do ato.

O ritual de orações também é uma forma que os bolsonaristas encontraram de mobilizar a sociedade civil e a comunidade evangélica, que é uma das grandes apoiadoras do ex-mandatário, contra a prisão de Bolsonaro e dos demais membros envolvidos na tentativa de golpe de Estado, do dia 8 de janeiro de 2023.

Na ocasião, o vereador de Salvador, Cezar Leite (PL), marcará presença na vigília, conforme apurações do Portal A TARDE. Também são esperados para a manifestação:

o presidente do PL, João Roma;

o deputado estadual Leandro de Jesus.

Roma, inclusive, chegou a caminhar com o grupo na última quarta-feira, 21, mas retornou a Salvador no mesmo dia. “Estamos aqui pela justiça, pela liberdade de Bolsonaro e de tantos injustiçados que estão sofrendo com as penas desproporcionais. Estamos aqui por cada brasileiro que acredita em um futuro melhor para nossa nação”, disse Roma, em nota.

Veja vídeo da caminhada

5º dia - Pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. pic.twitter.com/q5avgym9xs — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 23, 2026

De Minas Gerais a Brasília: manifestação

Nem todos os parlamentares e apoiadores que postaram foto com Nikolas Ferreira seguem do lado do deputado rumo a Brasília. Informações chegadas ao A TARDE dão conta de que alguns nomes chegam ao local, prestam apoio, fazem fotos ou vídeos, e em seguida, retornam para os seus compromissos.

“Quem não pode ficar na caminhada por compromissos, comparecem no trecho, os seguem os grupos, mas participam apenas por um período. Depois, eles seguem para os seus compromissos”, contou um dos nomes ligados à manifestação.