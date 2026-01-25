Nikolas Ferreira diz ter sido orientado a usar colete à prova de balas

Nikolas Ferreira na caminhada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou, neste domingo, 25, antes de iniciar a última etapa de sua caminhada que saiu do interior de Minas Gerais em direção a Brasília, que foi orientado pela Polícia Legislativa Federal (PLF), a utilizar um colete à prova de balas.

"Recebi uma orientação. A equipe da PLF e sua inteligência passou a me avisar conforme os riscos foram aumentando e teve um momento que os riscos aumentaram e eles me pediram pra usar", disse Nikolas em conversa com a imprensa nesta manhã.

Somado a isso, o deputado ainda disse que “as ameaças surgiram e começaram a aumentar. E obviamente para prezar pela minha vida nós estamos usando".

O parlamentar começou a utilizar o equipamento nos últimos dias de caminhada. Segundo sua assessoria, o uso do equipamento se deu por conta de ameaças feitas contra Nikolas.

A origem e autoria das ameaças não foram divulgadas.

“Riscos de segurança”

Na última quarta-feira, 21, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que existem riscos operacionais e de segurança viária na“Caminhada pela Liberdade” liderada pelo deputado.

De acordo com a corporação, o parlamentar não informou às autoridades de trânsito sobre a realização da caminhada, o que impediu um planejamento antecipado de medidas para diminuir o risco à segurança dos participantes e dos motoristas que usam a rodovia.

A PRF ainda disse que, mesmo sem o aviso, monitorou o deslocamento dos manifestantes e, também por conta da segurança na caminhada, chegou a notificar o gabinete do deputado.

Caminhada até Brasília

Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira, 19, do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O gesto do parlamentar, depois de uma grande repercussão nas redes sociais, ganhou a adesão de outros membros do Congresso.

A manifestação, que seguiu pela BR-040, será encerrada no domingo (25), às 12h, na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos.

Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.