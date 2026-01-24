Ato político em Brasília motiva instalação de grades no Planalto

Protesto previsto para este fim de semana levou ao reforço da segurança no Palácio do Planalto - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Às vésperas de um ato político previsto para este domingo, 25, o Palácio do Planalto adotou medidas de segurança e instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo, em Brasília. A ação ocorreu neste sábado, 24, um dia antes da manifestação organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a decisão segue protocolos preventivos diante da expectativa de mobilizações nas proximidades da área presidencial. “Sobre o assunto, o GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”, informou o órgão, em nota.

O protesto marca a etapa final de uma caminhada de aproximadamente 240 quilômetros liderada por Nikolas Ferreira. A mobilização, intitulada “caminhada pela liberdade e justiça”, teve início na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, na última segunda-feira, 18, e segue em direção à capital federal.

A manifestação reúne o parlamentar, outros deputados ligados à direita e apoiadores que se posicionam contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, além de criticar outras detenções relacionadas aos atos de 8 de janeiro.

A convocação do ato foi feita por Nikolas por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais. "Esta caminhada não é uma bala de prata. Não é um gesto para resolver todos os problemas do Brasil, nem pretende substituir instituições, leis ou o dever de cada cidadão. Ela é, antes de tudo, um ato simbólico – e símbolos importam mais do que muitos imaginam", afirmou o deputado nas redes.