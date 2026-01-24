Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ato político em Brasília motiva instalação de grades no Planalto

Medida foi adotada neste sábado, um dia antes da manifestação organizada pelo deputado Nikolas Ferreira

Redação

Por Redação

24/01/2026 - 16:39 h
Protesto previsto para este fim de semana levou ao reforço da segurança no Palácio do Planalto
Protesto previsto para este fim de semana levou ao reforço da segurança no Palácio do Planalto

Às vésperas de um ato político previsto para este domingo, 25, o Palácio do Planalto adotou medidas de segurança e instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo, em Brasília. A ação ocorreu neste sábado, 24, um dia antes da manifestação organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a decisão segue protocolos preventivos diante da expectativa de mobilizações nas proximidades da área presidencial. “Sobre o assunto, o GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”, informou o órgão, em nota.

O protesto marca a etapa final de uma caminhada de aproximadamente 240 quilômetros liderada por Nikolas Ferreira. A mobilização, intitulada “caminhada pela liberdade e justiça”, teve início na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, na última segunda-feira, 18, e segue em direção à capital federal.

A manifestação reúne o parlamentar, outros deputados ligados à direita e apoiadores que se posicionam contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, além de criticar outras detenções relacionadas aos atos de 8 de janeiro.

A convocação do ato foi feita por Nikolas por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais. "Esta caminhada não é uma bala de prata. Não é um gesto para resolver todos os problemas do Brasil, nem pretende substituir instituições, leis ou o dever de cada cidadão. Ela é, antes de tudo, um ato simbólico – e símbolos importam mais do que muitos imaginam", afirmou o deputado nas redes.

Tags:

liberdade de expressão manifestações Nikolas Ferreira Política brasileira protestos segurança pública

