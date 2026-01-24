Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO

Deputada aciona Justiça contra proibição de cotas raciais

Lei sancionada nesta semana e gerou polêmica

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/01/2026 - 15:10 h
Deputada federal Ana Paula Lima (PT).
Deputada federal Ana Paula Lima (PT). -

A deputada federal Ana Paula Lima (PT) pediu à Justiça de Santa Catarina uma liminar para suspender os efeitos da lei estadual sancionada pelo governador Jorginho Mello (PL) que proíbe cotas raciais e outras ações afirmativas em universidades públicas e em instituições de ensino superior que recebem recursos públicos no estado.

Segundo ela, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina extrapolou suas atribuições ao aprovar uma regra que interfere em políticas educacionais definidas em âmbito nacional.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Universidades são brancas", diz secretária ao defender cotas raciais
Fim das cotas raciais! Deputados aprovam veto a critério racial em universidades
Filme baiano sobre cotas entra em festivais na Índia e na África

“O legislador estadual não atua de maneira suplementar, mas invade a esfera normativa da União, esvaziando a eficácia de normas gerais federais”, escreveu a deputada.

Ana Paula Lima afirma que a Constituição atribui à União a definição das diretrizes e bases da educação, cabendo aos estados apenas complementar essa atuação, sem restringir políticas públicas já estabelecidas.

Sanção e reação

O governador Jorginho Mello sancionou a lei na última quinta-feira, 24. A lei proíbe a reserva de vagas não somente para o ingresso de estudantes, mas também para a contratação de docentes, técnicos e qualquer outro profissional. As instituições poderão pagar multa de R$ 100 mil por edital e perder repasses do estado em caso de descumprimento.

No mesmo dia o governo Lula reagiu à medida. Em nota, o Ministério da Igualdade Racial expressou indignação com a sanção da lei. A ministra Anielle Franco acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em conversa com o presidente do Conselho, Beto Simonetti, para analisar as medidas cabíveis na direção do restabelecimento da ordem democrática e das garantias constitucionais da população do estado e do Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ação afirmativa Constituição Brasileira cotas raciais Direitos Iguais educação inclusiva políticas públicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal Ana Paula Lima (PT).
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Deputada federal Ana Paula Lima (PT).
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Deputada federal Ana Paula Lima (PT).
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Deputada federal Ana Paula Lima (PT).
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x