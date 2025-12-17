Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

"Universidades são brancas", diz secretária ao defender cotas raciais

Luciane Bisognin Ceretta defendeu as políticas de cotas e ações afirmativas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/12/2025 - 9:11 h
Luciane Bisognin Ceretta
Luciane Bisognin Ceretta -

Em meio ao debate sobre o ingresso nas universidades públicas estaduais, a secretária de Educação de Santa Catarina, Luciane Bisognin Ceretta, defendeu as políticas de cotas e ações afirmativas para pessoas negras e indígenas nesta segunda-feira, 15. Segundo ela, a discussão exige profundidade, pois “temos uma dívida histórica, por exemplo, com a população negra e indígena” e o acesso desses grupos ao ensino superior é fundamental.

Em entrevista ao Programa Adelor Lessa, da Rádio Som Maior, Ceretta afirmou que “nossas universidades são brancas” e que “precisamos dessas pessoas (negros e indígenas) lá dentro”. Ela destacou os efeitos das ações afirmativas na Udesc, que quase triplicou o número de estudantes negros desde a adoção das cotas, em 2011.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dados do Inep mostram que, antes da política, em 2010, alunos negros representavam 6,4% das matrículas. Em 2024, esse percentual subiu para 17,6%, um aumento superior a 11 pontos percentuais. Apesar do avanço, o índice ainda está abaixo da proporção de negros no estado, que é de 23,2%, segundo o IBGE.

Leia Também:

Aeroporto cancela voos após fortes chuvas
Governador acusado de corrupção tem julgamento adiado no STJ
Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado
Votação de PL que diminui pena de Bolsonaro pode ser adiada

Proposta aprovada na Alesc

A secretária também criticou a proposta aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que acabou com as cotas raciais nas universidades estaduais, além de outras ações afirmativas em instituições de ensino superior que recebam verbas públicas. O texto foi aprovado em plenário com sete votos contrários.

A medida foi tomada pelos deputados estaduais de Santa Catarina. O texto, de autoria do parlamentar Alex Brasil (PL), foi deliberado na última quarta-feira, 10, segue agora para sanção do governador Jorginho Mello (PL).

De acordo com o autor da matéria, continuarão sendo aceitas reservas de vagas baseada em critérios exclusivamente econômicos, para pessoas com Deficiência (PCDs) e estudantes oriundos de instituições estaduais públicas de ensino médio.

Segundo a proposta, caso as regras sejam descumpridas, além da invalidação do resultado, o órgão ou entidade responsável pelo processo estará sujeito à multa de R$ 100 mil e a corte do repasse de verbas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cotas Diversidade racial Educação universidades públicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciane Bisognin Ceretta
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Luciane Bisognin Ceretta
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Luciane Bisognin Ceretta
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Luciane Bisognin Ceretta
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x