POLÍTICA
POLÍTICA

Governador acusado de corrupção tem julgamento adiado no STJ

Governador deve concorrer a vaga no Senado em 2026

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/12/2025 - 7:09 h | Atualizada em 17/12/2025 - 7:47
Governador do Acre, Gladson Cameli (PP)
Governador do Acre, Gladson Cameli (PP)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve julgar, apenas em 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). Apesar de o tema estar na pauta da Corte nesta quarta-feira, 17, a análise do processo não deve ocorrer em 2025, uma vez que o Judiciário deve entrar em recesso no próximo sábado, 20.

De acordo com a PGR, que fez a denúncia, o pepista está sendo julgado pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Ainda conforme o órgão, Gladson é o líder do esquema.

O STJ aceitou a denúncia e tornou Cameli réu em 15 de maio de 2024. No entanto, o pedido de afastamento do cargo foi rejeitado. O governador prestou depoimento em 5 de novembro de 2024 e negou as acusações.

Semanas no barco: onde é e como chegar na cidade mais isolada do Brasil

Localizada no Acre, em meio a região amazônica, a cidade de Marechal Thaumaturgo é considerada uma das mais isoladas do Brasil todo. O município foi fundado em 1992 em homenagem a Gregório Thaumaturgo de Azevedo, um dos pilares na anexação do estado ao país.

A cidade mantém um modo de vida marcado pela sua relação forte e direta com a floresta e pela grande dificuldade de acesso. Diferente da maioria das outras cidades do Brasil, Marechal Thaumaturgo não possui estradas pavimentadas que a liguem com outros centros urbanos, o que reforça seu posto de isolamento.

O principal motivo dessa realidade é a geografia que circunda o local. A cidade é rodeada por uma densa vegetação e terrenos irregulares, possibilitando a construção de vias terrestres convencionais.

Acre Gladson Cameli stj

x