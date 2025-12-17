Governador acusado de corrupção tem julgamento adiado no STJ

Governador do Acre, Gladson Cameli (PP) - Foto: José Caminha | Secom

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve julgar, apenas em 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). Apesar de o tema estar na pauta da Corte nesta quarta-feira, 17, a análise do processo não deve ocorrer em 2025, uma vez que o Judiciário deve entrar em recesso no próximo sábado, 20.

De acordo com a PGR, que fez a denúncia, o pepista está sendo julgado pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Ainda conforme o órgão, Gladson é o líder do esquema.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O STJ aceitou a denúncia e tornou Cameli réu em 15 de maio de 2024. No entanto, o pedido de afastamento do cargo foi rejeitado. O governador prestou depoimento em 5 de novembro de 2024 e negou as acusações.

Semanas no barco: onde é e como chegar na cidade mais isolada do Brasil

Localizada no Acre, em meio a região amazônica, a cidade de Marechal Thaumaturgo é considerada uma das mais isoladas do Brasil todo. O município foi fundado em 1992 em homenagem a Gregório Thaumaturgo de Azevedo, um dos pilares na anexação do estado ao país.

A cidade mantém um modo de vida marcado pela sua relação forte e direta com a floresta e pela grande dificuldade de acesso. Diferente da maioria das outras cidades do Brasil, Marechal Thaumaturgo não possui estradas pavimentadas que a liguem com outros centros urbanos, o que reforça seu posto de isolamento.

O principal motivo dessa realidade é a geografia que circunda o local. A cidade é rodeada por uma densa vegetação e terrenos irregulares, possibilitando a construção de vias terrestres convencionais.