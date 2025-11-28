Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

STJ manda soltar Nanan Premiações e impõe proibições; veja quais

Blogueiro de Salvador foi preso por lavem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais

Jaísa de Almeida| Portal Massa!

Por Jaísa de Almeida| Portal Massa!

28/11/2025 - 11:00 h | Atualizada em 28/11/2025 - 11:13
Nanan passará a cumprir medidas cautelares
O rifeiro e blogueiro José Roberto Nascimento, conhecido como Nanan Premiações, conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. A decisão saiu na noite desta quinta-feira, 27, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares.

Em contato exclusivo com o MASSA!, o STJ informou que o ministro Reynaldo Soares considerou que a manutenção da prisão era uma medida acima do necessário para o andamento da investigação. Com isso, determinou que o rifeiro passe a cumprir restrições que garantam o controle do caso sem que ele permaneça preso. Entre elas, estão:

  • Proibição de exercer qualquer atividade ligada a rifas, sorteios ou jogos de sorte — seja com autorização do estado ou sem;
  • Proibição de usar redes sociais;
  • O juiz de primeiro grau ainda poderá acrescentar outras medidas consideradas adequadas.

No entanto, apesar de ter deixado a cadeia novamente, Nanan responde ao processo e segue como alvo das investigações.

Relembre o caso

A prisão do rifeiro ocorreu em 9 de abril, durante a Operação Falsas Promessas 2, realizada pela Polícia Civil. Na mesma ação, foram presos os influenciadores Franklin Reis e Ramhon Dias, além do policial militar Lázaro Andrade, conhecido como Alexandre 'Tchaca'.

A operação teve como alvo grupos envolvidos em sorteios considerados irregulares, apontados pela investigação como possíveis instrumentos para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. As rifas movimentavam quantias 'pesadas' de dinheiro e tinham forte presença no meio digital.

x