Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Semanas no barco: onde é e como chegar na cidade mais isolada do Brasil

Município tem cerca de 17 mil habitantes e seu nome homenageia herói local

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/11/2025 - 15:56 h
Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil -

Localizada no Acre, em meio a região amazônica, a cidade de Marechal Thaumaturgo é considerada uma das mais isoladas do Brasil todo. O município foi fundado em 1992 em homenagem a Gregório Thaumaturgo de Azevedo, um dos pilares na anexação do estado ao país.

A cidade mantém um modo de vida marcado pela sua relação forte e direta com a floresta e pela grande dificuldade de acesso. Diferente da maioria das outras cidades do Brasil, Marechal Thaumaturgo não possui estradas pavimentadas que a liguem com outros centros urbanos, o que reforça seu posto de isolamento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O principal motivo dessa realidade é a geografia que circunda o local. A cidade é rodeada por uma densa vegetação e terrenos irregulares, possibilitando a construção de vias terrestres convencionais.

Com isso, o deslocamento depende exclusivamente de barcos e pequenos aviões. A rota por meio dos rios é a mais comum entre os moradores, porém a viagem pode levar até 14 dias partindo do município de Cruzeiro do Sul, o mais próximo com ligação rodoviária ao restante do estado.

Leia Também:

Ônibus de cantora se envolve em acidente e deixa 23 feridos
Idosos são isentos de três contas essenciais no Brasil; saiba quais
Correios toma decisão crítica sobre concurso após crise financeira
Homens têm 4 vezes mais chances de morrer antes dos 25 anos que as mulheres

Estrutura Local

A cidade de Marechal Thaumaturgo tem cerca de 17 mil habitantes e desenvolveu uma rotina baseada em práticas tradicionais de subsistência, como pesca, agricultura e caça. A estrutura urbana é limitada e os serviços públicos enfrentam desafios constantes devido às dificuldades logísticas.

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil | Foto: Divulgação

Por mais que existam escolas e unidades básicas de saúde, os atendimentos especializados normalmente exigem um deslocamento para outras cidades, o que depende de condições climáticas favoráveis e disponibilidade de transporte.

A comunicação e o transporte interno também são afetados pelo isolamento. Em períodos de fortes chuvas, o acesso pelo rio pode se tornar ainda mais lento e complicado, assim como o envio de suprimentos e mobilidade dos moradores. Mesmo assim, a população é fortemente vinculada ao apoio comunitário e preserva tradições culturais reforçando a comunidade local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acre brasil cidade cidade isolada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x