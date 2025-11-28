Semanas no barco: onde é e como chegar na cidade mais isolada do Brasil

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil - Foto: Divulgação

Localizada no Acre, em meio a região amazônica, a cidade de Marechal Thaumaturgo é considerada uma das mais isoladas do Brasil todo. O município foi fundado em 1992 em homenagem a Gregório Thaumaturgo de Azevedo, um dos pilares na anexação do estado ao país.

A cidade mantém um modo de vida marcado pela sua relação forte e direta com a floresta e pela grande dificuldade de acesso. Diferente da maioria das outras cidades do Brasil, Marechal Thaumaturgo não possui estradas pavimentadas que a liguem com outros centros urbanos, o que reforça seu posto de isolamento.

O principal motivo dessa realidade é a geografia que circunda o local. A cidade é rodeada por uma densa vegetação e terrenos irregulares, possibilitando a construção de vias terrestres convencionais.

Com isso, o deslocamento depende exclusivamente de barcos e pequenos aviões. A rota por meio dos rios é a mais comum entre os moradores, porém a viagem pode levar até 14 dias partindo do município de Cruzeiro do Sul, o mais próximo com ligação rodoviária ao restante do estado.

Estrutura Local

A cidade de Marechal Thaumaturgo tem cerca de 17 mil habitantes e desenvolveu uma rotina baseada em práticas tradicionais de subsistência, como pesca, agricultura e caça. A estrutura urbana é limitada e os serviços públicos enfrentam desafios constantes devido às dificuldades logísticas.

Marechal Thaumaturgo cidade mais isolada do Brasil | Foto: Divulgação

Por mais que existam escolas e unidades básicas de saúde, os atendimentos especializados normalmente exigem um deslocamento para outras cidades, o que depende de condições climáticas favoráveis e disponibilidade de transporte.

A comunicação e o transporte interno também são afetados pelo isolamento. Em períodos de fortes chuvas, o acesso pelo rio pode se tornar ainda mais lento e complicado, assim como o envio de suprimentos e mobilidade dos moradores. Mesmo assim, a população é fortemente vinculada ao apoio comunitário e preserva tradições culturais reforçando a comunidade local.