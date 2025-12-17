BRASIL
Aeroporto cancela voos após fortes chuvas
Passageiros devem acompanhar a situação dos voos com a companhia aérea
Por Luiza Nascimento
O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cancelou seis voos, sendo uma chegada e cinco partidas, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nesta terça-feira, 16. Segundo a Aena, empresa responsável pela gestão do aeroporto, as operações seguem normalmente nesta quarta-feira, 17.
Em nota, a empresa afirmou que a infraestrutura operacional do aeroporto está disponível, bem como todos os serviços para atendimento aos passageiros.
No entanto, é importante que passageiros acompanhem as viagens programadas e monitorem as situações dos voos diretamente com a companhia área.
Na última semana, mais de 300 voos foram cancelados
Leia Também:
Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas acumularam 344 voos cancelados entre as últimas quarta, 10, e quinta-feira, 11, após o vendaval histórico que atingiu a Grande São Paulo.
Na ocasião, em Guarulhos, ao menos 15 partidas e 39 chegadas foram suspensas. Já em Congonhas, o balanço parcial apontava 31 chegadas e 15 partidas canceladas.
Os terminais amanheceram caóticos, com longas filas nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos à espera de informações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes