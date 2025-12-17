Aeroporto cancela voos após fortes chuvas

- Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cancelou seis voos, sendo uma chegada e cinco partidas, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nesta terça-feira, 16. Segundo a Aena, empresa responsável pela gestão do aeroporto, as operações seguem normalmente nesta quarta-feira, 17.

Em nota, a empresa afirmou que a infraestrutura operacional do aeroporto está disponível, bem como todos os serviços para atendimento aos passageiros.

No entanto, é importante que passageiros acompanhem as viagens programadas e monitorem as situações dos voos diretamente com a companhia área.

Na última semana, mais de 300 voos foram cancelados

Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas acumularam 344 voos cancelados entre as últimas quarta, 10, e quinta-feira, 11, após o vendaval histórico que atingiu a Grande São Paulo.

Na ocasião, em Guarulhos, ao menos 15 partidas e 39 chegadas foram suspensas. Já em Congonhas, o balanço parcial apontava 31 chegadas e 15 partidas canceladas.

Os terminais amanheceram caóticos, com longas filas nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos à espera de informações.