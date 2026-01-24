Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Jerônimo faz história com entrega da 100ª escola em tempo integral

Estrutura estudantil contou com investimento de aproximadamente R$ 34,7 milhões

Redação

Por Redação

24/01/2026 - 14:14 h
Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás.
Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás. -

O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou neste sábado, 24, a 100ª escola de tempo integral com obras iniciadas e concluídas na sua gestão, com a entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás, no sudoeste da Bahia.

Durante a solenidade o governador destacou o significado do investimento para a região. “Chegar à 100ª escola de tempo integral é a prova de que estamos no caminho certo. Educação é prioridade absoluta do nosso governo, porque é ela que transforma realidades, cria oportunidades e garante dignidade para os nossos jovens", afirmou Jerônimo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alfabetização na idade certa mobiliza Bahia no Dia da Educação
Dia Internacional da Educação é celebrado na Bahia com novas escolas de tempo integral
Alimentação escolar da Bahia viraliza na web: "um banquete"

A estrutura estudantil contou com investimento de aproximadamente R$ 34,7 milhões. As obras realizadas pela Conder contemplaram a construção de 24 salas, biblioteca, setor administrativo, três laboratórios, sala de atendimento educacional especializado, restaurante estudantil, teatro, campo de futebol society com pista de atletismo, vestiário, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, guarita, subestação e 26 banheiros.

“Essa belíssima escola que nós estamos entregando está dentro de um investimento que é o maior do Brasil, de novas escolas com infraestrutura moderna”, declarou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também participaram da ocasião a secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito e outras autoridades estaduais e municipais, além de estudantes, professores, funcionários, autoridades e pessoas da comunidade.

“E hoje, no Dia Internacional da Educação, a gente vem em Maracás para inaugurar esse grande equipamento. A escola nova, do zero. Mas, já são mais de 300 obras inauguradas, entre escolas novas e modernizadas. Quase R$ 11 bilhões investidos na educação”, ressaltou Rowenna Brito.

Para os estudantes, o novo colégio representa esperança e novas perspectivas. A aluna do ensino médio, Michele da Silva, comemorou a entrega da unidade. “A gente se sente valorizado. Agora temos uma escola bonita, completa e com mais oportunidades de aprender e sonhar com o nosso futuro”, disse.

Balanço

A nova unidade integra um investimento total de R$ 9,7 bilhões na ampliação da rede estadual de educação e segue o padrão das escolas modernas do Governo do Estado.

Além das 100 escolas já entregues com investimento de R$ 2 bilhões, o governo estadual mantém outras 144 unidades em construção e 168 escolas em obras de ampliação e modernização em toda a Bahia.

De 2023 a 2025, o Governo do Estado já investiu R$ 20,3 bilhões na Educação Básica e na Educação Superior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Colégio estadual Educação Integral Jerônimo Rodrigues Maracás BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás.
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás.
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás.
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás.
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x