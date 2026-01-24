Jerônimo faz história com entrega da 100ª escola em tempo integral

Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás. - Foto: Wuiga Rubini / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou neste sábado, 24, a 100ª escola de tempo integral com obras iniciadas e concluídas na sua gestão, com a entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, em Maracás, no sudoeste da Bahia.

Durante a solenidade o governador destacou o significado do investimento para a região. “Chegar à 100ª escola de tempo integral é a prova de que estamos no caminho certo. Educação é prioridade absoluta do nosso governo, porque é ela que transforma realidades, cria oportunidades e garante dignidade para os nossos jovens", afirmou Jerônimo.

A estrutura estudantil contou com investimento de aproximadamente R$ 34,7 milhões. As obras realizadas pela Conder contemplaram a construção de 24 salas, biblioteca, setor administrativo, três laboratórios, sala de atendimento educacional especializado, restaurante estudantil, teatro, campo de futebol society com pista de atletismo, vestiário, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, guarita, subestação e 26 banheiros.

“Essa belíssima escola que nós estamos entregando está dentro de um investimento que é o maior do Brasil, de novas escolas com infraestrutura moderna”, declarou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também participaram da ocasião a secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito e outras autoridades estaduais e municipais, além de estudantes, professores, funcionários, autoridades e pessoas da comunidade.

“E hoje, no Dia Internacional da Educação, a gente vem em Maracás para inaugurar esse grande equipamento. A escola nova, do zero. Mas, já são mais de 300 obras inauguradas, entre escolas novas e modernizadas. Quase R$ 11 bilhões investidos na educação”, ressaltou Rowenna Brito.

Para os estudantes, o novo colégio representa esperança e novas perspectivas. A aluna do ensino médio, Michele da Silva, comemorou a entrega da unidade. “A gente se sente valorizado. Agora temos uma escola bonita, completa e com mais oportunidades de aprender e sonhar com o nosso futuro”, disse.

Balanço

A nova unidade integra um investimento total de R$ 9,7 bilhões na ampliação da rede estadual de educação e segue o padrão das escolas modernas do Governo do Estado.

Além das 100 escolas já entregues com investimento de R$ 2 bilhões, o governo estadual mantém outras 144 unidades em construção e 168 escolas em obras de ampliação e modernização em toda a Bahia.

De 2023 a 2025, o Governo do Estado já investiu R$ 20,3 bilhões na Educação Básica e na Educação Superior.