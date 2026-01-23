Alimentação escolar da Bahia viraliza na web: "um banquete"

Imagem ilustrativa do Colégio Estadual de Vila Canária - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A alimentação escolar da rede estadual da Bahia ganhou grande repercussão nas redes sociais e viralizou no X (antigo Twitter), chamando a atenção pela quantidade e pela variedade do cardápio servido aos estudantes do Colégio Estadual Professor Adeum Hilário Sauer Tempo Integral, localizado em Itabuna, no sul do estado.

No vídeo que circula na internet, é possível ver a cozinheira da unidade apresentando a refeição do dia: carne moída com cenoura, feijão bem temperado, macarrão ao molho, arroz e uma salada caprichada de repolho com cenoura e beterraba. As imagens rapidamente despertaram a curiosidade e a admiração dos internautas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos comentários, a repercussão foi imediata: “Não é uma refeição, é um banquete”. Outro elogiou a variedade do cardápio: “A escola é top. Parece um restaurante, todo dia tem um prato diferente”. Já um terceiro internauta brincou ao comentar: “Eu fiquei impressionado e desejoso pelo feijão. Que manjar dos deuses que esse almoço estava.. nhami, nhami”.

O alcance do conteúdo também se deve à atuação da diretora da escola, que costuma divulgar vídeos do cotidiano da unidade em seu perfil no Instagram. A gestora soma cerca de 15 mil seguidores na plataforma e utiliza as redes sociais para mostrar a rotina escolar, incluindo a alimentação oferecida aos estudantes, que varia entre panqueca de frango, churrasco, chester assado, feijoada, bife de carne e lasanha.

Programa de Alimentação Escolar

O Programa de Alimentação Escolar, desenvolvido pelo Governo da Bahia por meio da Secretaria Estadual da Educação (SEC), oferece, mensalmente, 30 milhões de refeições, sendo esta a principal fonte de nutrientes para muitas crianças, adolescentes e adultos que se alimentam, gratuitamente, nas escolas estaduais.

Em 2025, foram destinados R$ 510 milhões para a garantia da oferta de alimentação saudável aos estudantes, tendo como produtos da Agricultura Familiar. Desse total, R$ 420 milhões são provenientes do orçamento estadual e R$ 90 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A SEC busca promover a qualificação e encontros com nutricionistas e manipuladoras de alimentos que atuam nas unidades de ensino da rede estadual, além da elaboração de guia de boas práticas que garantam a qualidade e segurança dos alimentos.

Os cardápios regionalizados respeitam a diversidade cultural das comunidades, incluindo quilombolas e indígenas, entre outros grupos.

Confira o vídeo: