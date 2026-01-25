Menu
HOMENAGEM

Nikolas Ferreira pode receber maior honraria da Bahia

Deputado mineiro pode ser homenageada pela Alba

Redação

Por Redação

25/01/2026 - 16:03 h
Leandro de Jesus participou da Caminhada Pela Liberdade, liderada por Nikolas Ferreira.
Leandro de Jesus participou da Caminhada Pela Liberdade, liderada por Nikolas Ferreira.

O deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL) pode receber a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) apresentou duas proposições que incluem um Projeto de Resolução para concessão da Comenda Dois de Julho e uma Moção de Aplausos, ambas protocoladas neste domingo, 25, dia do encerramento da Caminhada pela Liberdade.

A justificativa destaca a trajetória política de Nikolas , sua expressiva representatividade popular e o protagonismo no debate público nacional, especialmente entre os jovens, além da defesa de valores ligados à democracia, às liberdades individuais e à participação política.

O texto também ressalta a atuação do deputado federal na fiscalização do Poder Executivo, no uso das plataformas digitais como instrumento de engajamento cívico e na defesa de pautas conservadoras, religiosas e familiares. A proposta lembra ainda que Nikolas Ferreira já recebeu o título de Cidadão Camaçariense, evidenciando sua aproximação com a sociedade baiana.

Além da comenda, o deputado Leandro de Jesus apresentou Moção de Aplausos em reconhecimento à iniciativa e liderança de Nikolas Ferreira na Caminhada. O movimento cívico reuniu milhares de pessoas em diferentes regiões do país e teve como foco o estímulo à participação política, à cidadania ativa e ao fortalecimento do debate público nacional.

Na moção, o parlamentar baiano destaca que a mobilização ocorreu de forma pacífica e democrática, chamando atenção para temas como ética na gestão pública, transparência e controle social dos atos do poder público.

Para Leandro de Jesus, a atuação de Nikolas Ferreira ultrapassa os limites do mandato parlamentar ao incentivar o engajamento da sociedade civil e o acompanhamento das instituições democráticas.

Tags:

Caminhada pela Liberdade Comenda Dois de Julho Leandro de Jesus Nikolas Ferreira

