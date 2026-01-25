Nikolas nega responsabilidade após raio atingir manifestantes

Nicolas chegou à Brasília neste domingo, 25, após iniciar caminhada na última segunda, 19, no município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. - Foto: Sergio Lima / AFP

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou o ato promovido por ele neste domingo, 25, em Brasília, tenha sofrido por falta de organização. Durante a manifestação, um raio atingiu as proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorreu o encerramento de uma caminhada de seis dias promovida por Nikolas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 72 vítimas foram atendidas no local, sendo que 42 estáveis, conscientes e orientadas. Ao todo, 30 pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Oito vítimas apresentavam condições instáveis.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Aconteceu um incidente natural. Não foi por irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto. Foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando por eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta para ajudar o nosso país", disse o parlamentar após comparecer ao Hospital de Base, em Brasília, para visitar apoiadores que foram atingidos por um raio durante ato realizado pelo parlamentar.

O Instituto de Meteorologia (Inmet) já havia divulgado, que neste domingo à tarde, 25, o clima na capital federal seria de “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”.

Após a descarga elétrica ter atingido os manifestantes, integrantes do governo do Distrito Federal orientaram a organização a encerrar o ato antes que novos incidentes ocorram.

“Pedimos que não demorem tanto para acabar para que as pessoas não fiquem tão expostas”, afirmou uma das autoridades das forças de segurança de Brasília ao SBT News.

Crítica petista

O secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, disse que Nikolas Ferreira expôs seus aliados ao risco de raios ao não cancelar o evento deste domingo.

“Vale chamar atenção para o grau de irresponsabilidade do deputado do PL: o Centro-este é uma região com muita incidência de raios e, contrariando todos os apelos das autoridades ambientais e de segurança, ele não adiou o evento. Resultado: mais de 50 feridos leve e gravemente”, declarou o petista ao portal Metrópoles.

Éden disse ainda que somente apoiadores “extremistas” e “fundamentalistas” participaram do ato do aliado ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira, 19, do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A manifestação, que seguiu pela BR-040, foi encerrada na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos.

Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.