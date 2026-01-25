Hélio Lopes visita manifestantes atingidos por raio em ato de Nikolas

Deputado federal visitou manifestantes atingidos por raio. - Foto: João Paulo Nunes

Os manifestantes atingidos por raio neste domingo, 25, receberam a visita do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) no Hospital de Base, localizado na Asa Sul (DF). O deputado esteve no centro de traumas da unidade de saúde, onde passou cerca de 30 minutos conversando com pacientes e tirando foto com apoiadores.

Ele saiu sem falar com a imprensa e informou apenas que foi em busca de informações sobre a situação dos pacientes. Ao portal Metrópoles, a assessoria do parlamentar informou que Hélio chegou na manifestação após a descarga atmosférica que atingiu a Praça do Cruzeiro, onde manifestantes estavam em um ato convocado por Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado mineiro informou que também irá até o hospital visitar os apoiadores feridos no ato.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), 72 pessoas tiveram que ser socorridas durante o ato de Nikolas. A maioria apresentava quadro de hipotermia. Oito pessoas atingidas pelo raio foram atendidas pelo CBMDF, mas muitas pessoas procuraram o hospital por conta própria.

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) 18 pessoas deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) devido a queda do raio. Outros 14 pacientes foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), vítimas do mesmo incidente, segundo a secretaria de Saúde do DF.

Até as 18h, o número oficial dá conta de 32 internações nos hospitais da rede pública. Não há dados sobre o número de internados na rede privada. Não há registro de mortes.