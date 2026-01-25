VISITA
Hélio Lopes visita manifestantes atingidos por raio em ato de Nikolas
Deputado esteve no centro de traumas da Hospital de Base
Por Redação
Os manifestantes atingidos por raio neste domingo, 25, receberam a visita do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) no Hospital de Base, localizado na Asa Sul (DF). O deputado esteve no centro de traumas da unidade de saúde, onde passou cerca de 30 minutos conversando com pacientes e tirando foto com apoiadores.
Ele saiu sem falar com a imprensa e informou apenas que foi em busca de informações sobre a situação dos pacientes. Ao portal Metrópoles, a assessoria do parlamentar informou que Hélio chegou na manifestação após a descarga atmosférica que atingiu a Praça do Cruzeiro, onde manifestantes estavam em um ato convocado por Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado mineiro informou que também irá até o hospital visitar os apoiadores feridos no ato.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), 72 pessoas tiveram que ser socorridas durante o ato de Nikolas. A maioria apresentava quadro de hipotermia. Oito pessoas atingidas pelo raio foram atendidas pelo CBMDF, mas muitas pessoas procuraram o hospital por conta própria.
Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) 18 pessoas deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) devido a queda do raio. Outros 14 pacientes foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), vítimas do mesmo incidente, segundo a secretaria de Saúde do DF.
Até as 18h, o número oficial dá conta de 32 internações nos hospitais da rede pública. Não há dados sobre o número de internados na rede privada. Não há registro de mortes.
