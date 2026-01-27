Nikolas Ferreira detona idolatria por Bolsonaro após caminhada

Nikolas Ferreira e Bolsonaro juntos - Foto: Douglas Magno | AFP

Um dos principais nomes do bolsonarismo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) repreendeu, nesta segunda-feira, 26, o que ele chama de 'idolatria' por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado.

Nikolas reafirmou seu entendimento de que Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, como líder do campo da direita, mas pontuou acreditar que não é necessário "concordar 100%" com as ideias do ex-presidente.

“O Bolsonaro é o maior líder da direita, mas agora as pessoas acham que temos de concordar 100% com ele, senão somos traidores. Esse tipo de postura afasta as pessoas“, disparou em entrevista a um podcast do Pânico, na Jovem Pan.

A declaração ocorreu no dia seguinte ao ato liderado por Nikolas Ferreira, que iniciou com uma caminhada até Brasília. A manifestação teve como pano de fundo o pedido de liberdade das pessoas presas por participação no 8 de Janeiro.

"Se você está achando que na minha figura ou na figura de qualquer outra pessoa nós somos uma figura messiânica no sentido de trazer salvação para o Brasil, você não entendeu nada", completou.

Nikolas Ferreira e Bolsonaro

Aliado de Bolsonaro, Nikolas Ferreira foi eleito deputado federal em 2022, já filiado ao PL. O parlamentar teve a maior votação da história de Minas Gerais para a Câmara, com 1.492.047 votos.