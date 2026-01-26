Menu
BRASIL
BRASIL

Número de pessoas atingidas por raio em ato pró-Bolsonaro vira recorde

No total, foram 89 pessoas auxiliadas pelos bombeiros depois do raio

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/01/2026 - 17:06 h

Número de pessoas atingidas por raio é recorde
Número de pessoas atingidas por raio é recorde -

O número de pessoas atingidas por um raio no ato pró-Bolsonaro neste domingo, 25, quebrou um recorde nacional, se tornando o maior já registrado no Brasil. O cálculo foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No total, 89 pessoas foram atendidas pelos bombeiros depois do raio, e, desse todo, 47 precisaram ser transportadas ao hospital da cidade. Vale ressaltar que a maioria já recebeu alta.

Sete seguem internadas, sendo quatro no Hospital de Base e três no Hospital Regional da Asa Norte, todos estão em situação estável.

Relembre o acidente

O grupo atingido estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, sob uma forte chuva. Os manifestantes esperavam a chegada da passeata liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Clima durante a manifestação

De acordo com o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Junior, os manifestantes deveriam ter adotado protocolos mais bem definidos.

Segundo o mesmo, em um cenário como o de domingo, 25, com a tempestade que atingia Brasília, a manifestação deveria ser adiada ou até mesmo cancelada.

O monitoramento do INPE aponta que, durante a tempestade deste domingo, somente no horário do protesto cerca de 64 raios atingiram o Distrito Federal.

Tags:

Bolsonaro manifestação Nikolas Ferreira Raio

x