Dono da Havan paga R$ 140 milhões em mansão beira-mar em cidade luxuosa

Siga o A TARDE no Google

Luciano Hang compra mansão de R$ 140 milhões em Balneário Camboriú - Foto: Divulgação | Renato Mafra

O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, comprou uma mansão em Balneário Camboriú por R$ 140 milhões e se tornou o único dono de uma única residência unifamiliar à beira-mar na avenida mais conhecida da cidade.

A negociação envolve a última casa disponível na orla central, área marcada pelo metro quadrado mais caro do Brasil.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O imóvel pertencia a uma família tradicional do local ligada à atividade pesqueira e está situado em um terreno de 1.415 metros quadrados, com vista privilegiada para o mar.

A aquisição reforça o perfil de investidor de alto padrão de Luciano Hang, fundador da Havan, representando um novo marco no mercado imobiliário de luxo de Santa Catarina.

Dono da Havan em endereço luxuoso

Apontada como um dos endereços mais valorizados de Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica , local onde a casa comprada por Hang fica, passou por um grande processo de verticalização ao longo dos anos, substituindo antigas casas por edifícios residênciais de altíssimo padrão.

Com esta aquisição, Luciano Hang passa a ser o único residente em uma casa à beira-mar na principal praia da cidade.

O local da mansão é um dos mais disputados na orla, ficando próximo a empreendimentos emblemáticos como Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios mais altos da América Latina.

A combinação de exclusividade e localização luxuosa transformam o imóvel em um investimento simbólico e de grande relevância ao mercado.