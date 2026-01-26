Menu
ECONOMIA

Famosa rede de supermercados fecha as portas na capital; saiba qual

Rede criada pela Cencosud encerra operações

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

26/01/2026 - 15:06 h

supermercado Spid deixou o mercado colombiano
supermercado Spid deixou o mercado colombiano

O fechamento definitivo da rede Spid em Bogotá marca o encerramento de um dos projetos mais ousados do varejo digital na Colômbia. Criado em 2021 pela Cencosud, o supermercado rápido apostava em entregas em menos de 30 minutos, voltadas para compras do dia a dia, mas não conseguiu se manter em um mercado cada vez mais competitivo e pressionado por custos.

Mesmo com uma proposta inovadora e presença estratégica em bairros de grande circulação, o modelo enfrentou dificuldades para alcançar a rentabilidade necessária em um cenário já saturado.

Qual rede encerrou as atividades no país

A Spid anunciou o encerramento total de suas operações na Colômbia. O formato foi pensado para atender demandas imediatas dos consumidores urbanos, com foco em agilidade e conveniência, especialmente na capital.

Apesar da rápida expansão inicial, a rede não obteve escala suficiente para competir com formatos já consolidados no setor de descontos e conveniência.

Por que o modelo não se sustentou

A saída da Spid do mercado colombiano está diretamente ligada a fatores estruturais do varejo local e às limitações do próprio modelo de negócio. A combinação entre despesas elevadas e concorrência intensa comprometeu a viabilidade da operação.

Entre os principais fatores estão os altos custos operacionais, impulsionados pela manutenção de lojas urbanas e pela logística de entregas rápidas, além da forte presença de redes como D1, Ara e Oxxo, que operam com preços mais competitivos e ampla cobertura. O volume de pedidos também não foi suficiente para equilibrar os investimentos contínuos.

Trajetória curta desde a chegada ao país

A Spid iniciou suas atividades na Colômbia em 2021, como parte da estratégia da Cencosud para ampliar sua atuação no varejo urbano de conveniência. Diversas unidades foram instaladas em antigos pontos do Metro Express, aproveitando localizações de alto fluxo.

Mesmo com tecnologia e um conceito moderno, a operação teve uma trajetória curta e não conseguiu se consolidar no mercado.

Destino dos funcionários após o fechamento

A empresa informou que adotou medidas para minimizar os impactos sociais do encerramento. Segundo a Cencosud, mais de 90% dos colaboradores foram realocados para outras operações do grupo.

O processo de fechamento ocorreu de forma gradual, evitando demissões abruptas e priorizando a continuidade dos vínculos trabalhistas dentro da estrutura corporativa.

Novo foco da Cencosud na Colômbia

Com a saída da Spid, a Cencosud deve concentrar seus investimentos em marcas já consolidadas no país. A estratégia passa pelo fortalecimento de formatos tradicionais de supermercados e lojas especializadas.

A decisão reforça a prioridade do grupo em operações com maior escala, eficiência operacional e rentabilidade sustentável.

