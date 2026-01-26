Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Enseada lança primeiras barcaças e retoma indústria naval na Bahia

Equipamentos têm como destino as cidades do Norte e Centro-Oeste

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/01/2026 - 12:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças
Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças -

A indústria naval retomou o seu protagonismo na Bahia nesta segunda-feira, 26, e caminha para voltar a viver os seus tempos de ouro no país, com o retorno das atividades do Estaleiro da Enseada do Paraguaçu, no município de Maragogipe, no Recôncavo baiano.

Nesta manhã, o local foi o ponto de partida de 13 barcaças construídas no próprio estaleiro, que foram lançadas ao mar. Os equipamentos têm como destino as cidades do Norte e Centro-Oeste.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Essas barcaças foram produzidas aqui já, têm o selo baiano. E elas vão para o Norte, para o Centro-Oeste para poder transportar minério", disse o governador Jerônimo Rodrigues.

Estaleiro da Enseada
Estaleiro da Enseada | Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Além do chefe do Executivo, o primeiro embarque dos navios foi assistido pelas seguintes pessoas:

  • Jaques Wagner, senador da República;
  • Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP (Federação Única dos Petroleiros);
  • Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE);
  • setor empresarial;
  • trabalhadores da Petrobras.
Visita ao estaleiro da Enseada
Visita ao estaleiro da Enseada | Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Transporte de minérios

O transporte de minérios, segundo o governador, será crucial para dois países: Uruguai e China. Em uma publicação nas redes sociais, Jerônimo explica como funcionará a iniciativa.

"Esse minério vai sair para o Uruguai, e do Uruguai, pegar a rota para China e para outras regiões. [O minério será utilizado] para indústrias química, ferroviária, todas elas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje", disse o petista.

Leia Também:

“Empregos de qualidade”, diz Deyvid Bacelar sobre Enseada do Paraguaçu
Wagner celebera Enseada: "Lutei para a Bahia ter o seu Estaleiro"
Estaleiro Enseada: embarcações receberão nomes de ritmos brasileiros

Assista

Investimentos: seis novas embarcações

A Petrobras anunciou mais de R$ 2,6 bilhões em projetos que irão resgatar importantes ativos na Bahia.

Serão construídas seis embarcações no Estaleiro Enseada do Paraguaçu, especializadas em atividades de controle de vazamentos em alto-mar, gerando cerca de 5,4 mil empregos diretos e indiretos.

O prazo estimado para a conclusão é de quatro anos. As embarcações terão pelo menos 40% de conteúdo local e contarão com motores mais sustentáveis, capazes de reduzir em até 25% as emissões de gás carbônico.

Estaleiro Enseada do Paraguaçu

Localizado em Maragogipe, no Recôncavo baiano, o estaleiro é fruto da parceria entre a Petrobras, a CMM Offshore, a Tenenge, a Kongsberg e a Wärtsilä. O empreendimento promete movimentar a economia regional, gerar centenas de empregos diretos e fortalecer a cadeia produtiva local.

Estaleiro Enseada será responsável pela construção de seis embarcações multifuncionais do tipo ORSV (Oil Spill Response Vessel), com capacidade de recolhimento de óleo e sistemas de propulsão híbridos que podem reduzir o consumo de combustível em mais de 30%.

Os navios, contratados pela Petrobras por 12 anos, também foram projetados para operar futuramente com biocombustíveis, como o etanol, ampliando o compromisso ambiental do projeto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia estaleiro enseada do paraguaçu Indústria naval Petrobras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Governo da Bahia realiza visita ao Estaleiro Enseada para acompanhar o carregamento do primeiro lote de barcaças
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x