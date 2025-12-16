Bahia aprova R$ 6,45 bilhões para geração de mais de 2,8 mil empregos

A iniciativa, voltada à construção de embarcações de última geração atendendo a contratos da Petrobras, impulsionará indústria naval na Bahia - Foto: Divulgação Estaleiro

Os Conselhos Deliberativos dos Programas Desenvolve e ProBahia aprovaram, nesta terça-feira, 16, 36 projetos que somam mais de R$ 6,45 bilhões em investimentos e preveem a geração de mais de 2,8 mil empregos diretos na Bahia. As iniciativas beneficiarão 21 municípios, distribuídos por diferentes regiões do estado, e contemplam setores estratégicos como indústria, energia, logística e alimentos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, que preside o colegiado, o encerramento do ano com resultados expressivos reflete a efetividade da política de incentivos adotada pelo Estado.

“Os Conselhos cumprem um papel fundamental na atração de investimentos e na geração de oportunidades para os baianos. Encerramos 2025 com projetos robustos, que fortalecem a base industrial, promovem a interiorização do desenvolvimento e asseguram crescimento econômico sustentável em todas as regiões da Bahia”, afirmou.

No Programa Desenvolve, foram aprovados projetos que somam R$ 6,2 bilhões em investimentos, com previsão de 1.886 empregos diretos. Entre os principais destaques está o projeto do Consórcio Enseada – Tenenge, com investimento de R$ 961,3 milhões, que prevê a fortalecimento do estaleiro no município de Maragogipe.

Impulso à indústria naval na Bahia

A iniciativa, voltada à construção de embarcações de última geração atendendo a contratos da Petrobras, impulsionará indústria naval na Bahia, com a expectativa de geração de 1.225 empregos diretos.

Em 2024, o consórcio também teve projeto aprovado no âmbito do PRONAVAL, com investimento de R$ 27 milhões destinado à produção de balsas mineraleiras, prevendo a criação de 511 empregos diretos.

Outro grande projeto aprovado pelo conselho é o da Veracel Celulose S/A, que contará com quase R$ 3 bilhões em investimentos voltados à ampliação e modernização de suas operações no município de Eunápolis, fortalecendo a cadeia produtiva de base florestal no extremo sul do estado. Também foi aprovado o projeto da Grande Moinho Cearense S.A., que promoverá a reativação do moinho localizado na Avenida Estados Unidos, em Salvador, com investimento de R$ 148 milhões e previsão de 83 empregos diretos. A iniciativa fortalece o setor alimentício, amplia a capacidade industrial instalada na capital e contribui para a retomada da atividade produtiva na região.

Ainda no âmbito do Desenvolve, foi aprovado o projeto da JAV Indústria de Alimentos Ltda. (Maratá), que prevê investimento de R$ 129 milhões na reativação do Moinho de Trigo no Porto de Ilhéus. A iniciativa marca a expansão da atuação do grupo no Nordeste e resultará na implantação de uma nova unidade industrial especializada na moagem de trigo e produção de derivados, com capacidade instalada para processar 144 mil toneladas de trigo por ano, com início de operação previsto para julho de 2026, gerando 80 empregos diretos e cerca de 100 indiretos.

O Programa ProBahia aprovou 21 projetos, que juntos somam mais de R$ 230 milhões em investimentos, com previsão de 937 empregos diretos. As propostas envolvem ações de implantação, ampliação e modernização de empreendimentos.

Os projetos aprovados contemplam municípios de diferentes regiões da Bahia, entre eles Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, Simões Filho, Dias d’Ávila, Maragogipe, Eunápolis, Ilhéus, Jacobina, Várzea Nova, Miguel Calmon, Barreiras, São Desidério, Jequié, Tucano, Vitória da Conquista, Guanambi, Brumado, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, Riachão das Neves e Várzea do Poço.