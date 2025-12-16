Tentativa de golpe: STF condena cinco réus do núcleo 2 por unanimidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, votou, nesta terça-feira, 16, para condenar cinco réus do chamado “núcleo 2"” por tentativa de golpe de Estado. Com a manifestação, a corte alcançou a unanimidade entre os votantes.

O delegado da Polícia Federal (PF), Fernando Sousa de Oliveira foi o segundo réu do julgamento de trama golpista a ser absolvido. Os ministros entenderam que há uma dúvida razoável sobre a participação dele no plano de golpe.

Além de Dino, concordaram com o entendimento o ministro Alexandre de Moraes (relator), a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin.

Voto de Dino

Em seu voto, o ministro destacou somente o caso de Mario Fernandes, General acusado de coordenar as ações mais violentas da organização criminosa e autor confesso do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes.

Dino disse que o caso de Mario é de “altíssima reprovabilidade”. De acordo com o ministro, em um cenário de guerra e à luz do Código Penal Militar, o general seria considerado um “traidor da pátria”.

Dino classificou como “chocante” a naturalização da ideia de uso de armas das Forças Armadas contra instituições e cidadãos brasileiros e defendeu que isso exige uma resposta rigorosa da lei.

O que é o “núcleo 2”

O “núcleo 2” é composto por réus acusados de utilizarem as estruturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para:

atrapalhar o segundo turno das eleições;

monitorar e elaborar planos para matar autoridades;

além de elaborar a "minuta do golpe".

Conforme a condenação, Filipe Martins, Marcelo Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques devem responder integralmente pelos cinco crimes apontados na denúncia: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado.

Além deles, Marília Ferreira de Alencar vai responder somente por por organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, sendo absolvida dos crimes de golpe.

A condenação por dois crimes é referente à sua atuação no desvio de finalidade da PRF.

Entenda o resultado para cada réu do “núcleo 2”: