NÚCLEO 2
Julgamento de réus da trama golpista é retomado pelo STF
Seis réus compõem o núcleo 2
Por Edvaldo Sales
O julgamento dos seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista — grupo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques — será retomado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 16.
O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ser responsável pela elaboração da minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 2022.
Além disso, os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.
Depois do voto do ministro relator, a ordem de votação dos demais membros da turma será:
- Cristiano Zanin
- Cármen Lúcia
- Flávio Dino (presidente do colegiado).
Leia Também:
Caso o resultado do julgamento seja a condenação dos réus, a Primeira Turma seguirá para a fase da dosimetria, que é o momento em que se realiza o cálculo e a definição da pena imposta individualmente a cada condenado.
Confira quem são os acusados:
- Fernando de Sousa (delegado da Polícia Federal)
- Filipe Martins (ex-assessor internacional da presidência da República)
- Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência)
- Marília Ferreira (delegada e ex-diretora de inteligência da Polícia Federal)
- Mário Fernandes (general da reserva do Exército)
- Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da PRF)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes