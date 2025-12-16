Julgamento de réus da trama golpista é retomado pelo STF

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O julgamento dos seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista — grupo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques — será retomado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 16.

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ser responsável pela elaboração da minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 2022.

Além disso, os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.

Depois do voto do ministro relator, a ordem de votação dos demais membros da turma será:

Cristiano Zanin

Cármen Lúcia

Flávio Dino (presidente do colegiado).

Caso o resultado do julgamento seja a condenação dos réus, a Primeira Turma seguirá para a fase da dosimetria, que é o momento em que se realiza o cálculo e a definição da pena imposta individualmente a cada condenado.

Confira quem são os acusados: