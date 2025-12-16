Menu
NÚCLEO 2

Julgamento de réus da trama golpista é retomado pelo STF

Seis réus compõem o núcleo 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/12/2025 - 10:13 h | Atualizada em 16/12/2025 - 10:26
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista -

O julgamento dos seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista — grupo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques — será retomado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 16.

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ser responsável pela elaboração da minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 2022.

Além disso, os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.

Depois do voto do ministro relator, a ordem de votação dos demais membros da turma será:

  • Cristiano Zanin
  • Cármen Lúcia
  • Flávio Dino (presidente do colegiado).

Leia Também:

Deputado Antônio Doido teria jogado celular pela janela para evitar apreensão
TCE: Luciano Araújo desafia indicação de petista e acende alerta na Alba
Reforma tributária passa com apoio quase unânime da Bahia

Caso o resultado do julgamento seja a condenação dos réus, a Primeira Turma seguirá para a fase da dosimetria, que é o momento em que se realiza o cálculo e a definição da pena imposta individualmente a cada condenado.

Confira quem são os acusados:

  • Fernando de Sousa (delegado da Polícia Federal)
  • Filipe Martins (ex-assessor internacional da presidência da República)
  • Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência)
  • Marília Ferreira (delegada e ex-diretora de inteligência da Polícia Federal)
  • Mário Fernandes (general da reserva do Exército)
  • Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da PRF)

x