HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Bilionária brasileira tem mansão de R$ 2,8 bilhões com 130 cômodos

Inspirada no Palácio de Versalhes, residência no Morumbi é maior que a Casa Branca

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

26/01/2026 - 13:47 h

Mansão de Vicky Safra em São Paulo
Mansão de Vicky Safra em São Paulo

Vicky Safra, a segunda pessoa mais rica do Brasil, tem uma realidade que supera o cinema. A viúva do banqueiro Joseph Safra é a proprietária de uma das residências mais grandiosas do planeta: uma mansão em São Paulo que faz palácios presidenciais parecerem modestos.

Localizada no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul paulistana, a "Mansão Safra" é avaliada em cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões).

Para se ter uma ideia da escala, a área construída de 11 mil metros quadrados é maior que a da Casa Branca, em Washington, e tem o dobro do tamanho do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Palácio no centro de São Paulo

Erguida nos anos 1990 com projeto assinado pelo renomado arquiteto francês Alain Raynaud, a residência é uma homenagem à arquitetura clássica europeia. Confira os detalhes que impressionam:

  • Cinco andares, sendo três deles subterrâneos.
  • Mais de 130 cômodos conectados por um sistema de nove elevadores.
  • Piscina olímpica, heliporto próprio e um sistema de segurança de última geração.
  • Estrutura demanda uma carga elétrica equivalente à de uma pequena cidade.

Apesar da imponência externa nos seus 22 mil metros quadrados de terreno, o interior da mansão é mantido sob sigilo absoluto, preservando a privacidade da família que comanda um patrimônio estimado em R$ 120,5 bilhões.

Vicky casou-se com Joseph Safra ainda na adolescência e acompanhou a construção do império financeiro que se consolidou no Brasil a partir da década de 50.

Após a morte do marido em 2020, ela assumiu a condução do legado e da fundação filantrópica da família, que atua fortemente nas áreas de saúde, educação e artes.

