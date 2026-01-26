BRASIL
Gasolina mais barata! Petrobras anuncia redução de preço do combustível
Alteração será feita somente para a gasolina, o diesel não foi alterado
A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras a partir desta terça-feira, 27. Esta será a primeira redução de valor no combustível promovida pela petroleira no ano de 2026.
Ou seja, agora, o preço médio da gasolina vai passar a ser de R$ 2,57 por litro, ocasionando em uma redução de R$ 0,14 por litro.
Vale relembrar que a última alteração no valor aconteceu em outubro de 2025.
"Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%", diz a empresa em nota. (veja a íntegra abaixo)
Já os preços de venda do diesel devem se manter inalterados para as distribuidoras. Neste caso, de acordo com a Petrobras, a redução acumulada nos preços do diesel é de 36,3% desde 2022.
Preços na bomba
De acordo com a Petrobras, os preços praticados pela empresa representam cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos.
A petroleira ainda informa que o preço da gasolina nas bombas é composto por vários fatores, além do valor cobrado pela estatal.
São eles:
- Custos e margem de lucro de distribuidoras e revendedores;
- Custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C;
- Impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins;
- Imposto estadual (ICMS), cuja alíquota varia conforme a unidade da federação.
Mudanças de preço na Bahia
Essa mudança, porém, não afetara os preços na Bahia, visto que "os reajustes da Petrobras são válidos para as refinarias dela. A Refinaria de Mataripe é privada e tem a sua política de preços para a Bahia", informou a Acelen ao Portal A TARDE.
A companhia ainda fez questão de sinalizar que, "na última semana, a Refinaria de Mataripe não reajustou a gasolina."
Confira a nota da Petrobras
"A partir de amanhã, 27/01, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.
Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%.
Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%."
