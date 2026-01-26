Gasolina mais barata! Petrobras anuncia redução de preço do combustível

Petrobras confirma redução de preço na gasolina - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras a partir desta terça-feira, 27. Esta será a primeira redução de valor no combustível promovida pela petroleira no ano de 2026.

Ou seja, agora, o preço médio da gasolina vai passar a ser de R$ 2,57 por litro, ocasionando em uma redução de R$ 0,14 por litro.

Vale relembrar que a última alteração no valor aconteceu em outubro de 2025.

"Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%", diz a empresa em nota. (veja a íntegra abaixo)

Já os preços de venda do diesel devem se manter inalterados para as distribuidoras. Neste caso, de acordo com a Petrobras, a redução acumulada nos preços do diesel é de 36,3% desde 2022.

Preços na bomba

De acordo com a Petrobras, os preços praticados pela empresa representam cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos.

A petroleira ainda informa que o preço da gasolina nas bombas é composto por vários fatores, além do valor cobrado pela estatal.

São eles:

Custos e margem de lucro de distribuidoras e revendedores;

Custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C;

Impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins;

Imposto estadual (ICMS), cuja alíquota varia conforme a unidade da federação.

Mudanças de preço na Bahia

Essa mudança, porém, não afetara os preços na Bahia, visto que "os reajustes da Petrobras são válidos para as refinarias dela. A Refinaria de Mataripe é privada e tem a sua política de preços para a Bahia", informou a Acelen ao Portal A TARDE.

A companhia ainda fez questão de sinalizar que, "na última semana, a Refinaria de Mataripe não reajustou a gasolina."

Confira a nota da Petrobras

"A partir de amanhã, 27/01, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%.

Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%."