Tarifa Zero dos ônibus: o que está em jogo no Congresso?
Passe Livre no transporte público deve contar com disputa de paternidade
Por Yuri Abreu
Um dos temas que deve ser explorado com profundidade pelo presidente Lula (PT) na campanha eleitoral este ano, a chamada Tarifa Zero — ou Passe Livre — no transporte público conta com 108 projetos em tramitação no Congresso Nacional.
Desse total, a maioria esmagadora (102) está na Câmara dos Deputados e o restante no Senado. Dessa forma, o tema deve gerar uma forte disputa sobre quem será "o pai da criança".
Diferenças entre os projetos
As propostas tratam, conforme o Estadão, de uma diversidade de temas: da tarifa zero à gratuidade pontual dos transportes.
Há projetos, por exemplo, que preveem passe livre para estudantes do Enem em dia de realização de provas, para pacientes oncológicos tratados pelo SUS, para policiais e até escoteiros que se desloquem em ônibus intermunicipais.
Os autores dos textos em tramitação nas duas casas vão do PT de Lula ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O que Lula pede e o que petistas sinalizam
Sobre o assunto, Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que entregue um estudo detalhado sobre o assunto antes que ele deixe o cargo, antes de abril.
A pasta está avaliando o custo da bandeira eleitoral, mas, até o momento, as planilhas ainda não ficaram prontas.
Na base governista, um dos principais defensores é deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), vice-presidente do PT. Ele afirmou que, além do PT, a proposta já tem o apoio de partidos como PSD, PSB e MDB.
Viabilidade técnica
Segundo o petista, há viabilidade técnica e vontade política para zerar a tarifa de ônibus em capitais importantes como Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em outras cidades menores, como Juiz de Fora (MG).
"No Brasil, este é o único serviço essencial previsto na Constituição que a pessoa paga para usar", afirmou ele ao Estadão.
"Ela não paga por saúde, educação, assistência social, mas o transporte não tem essa opção da gratuidade. E é justamente o transporte que viabiliza o acesso aos outros serviços. Tem justificativa política, técnica e não tem mais volta. Isso vai acontecer", completou.
