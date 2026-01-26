Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

O relacionamento durava cerca de quatro meses - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário de 35 anos foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a namorada, de 23, dentro de um elevador de um prédio localizado em Goiânia. As imagens mostram a jovem sendo enforcada até desmaiar e, em seguida, arrastada. Os envolvidos foram identificados como o empresário Alcides Bortoli Antunes e a influenciadora digital Nayara da Conceição Brito.

Segundo a vítima, o relacionamento durou cerca de quatro meses, e a agressão ocorreu após uma discussão motivada pela descoberta de uma suposta traição. Ela afirma que foi expulsa do apartamento durante a madrugada e arrastada à força até o elevador.

Nayara relatou que tentou acionar a polícia na portaria do prédio, sem sucesso, e que o próprio empresário chamou a Polícia Militar. De acordo com o inquérito, os policiais ouviram apenas o homem no momento da ocorrência e não deram prosseguimento ao caso, alegando ausência de representação e de sinais aparentes de agressão. As informações são do G1.

A influenciadora registrou boletim de ocorrência e passou por exame no Instituto Médico Legal (IML) apenas no dia seguinte, quando foram constatadas lesões. Após tornar o caso público, ela afirma ter sido alvo de um processo por calúnia movido pelo ex-namorado.

Segundo a vítima, as imagens de segurança serão usadas pela defesa para comprovar a agressão e contestar a ação judicial.

