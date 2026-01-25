PM apreende explosivos com membros de torcida organizada em Salvador

Suspeitos foram abordados durante rondas da PM na capital baiana - Foto: Divulgação / PM

Cinco homens foram detidos e artefatos explosivos apreendidos durante uma ação da Polícia Militar na manhã deste domingo, 25, no bairro de Plataforma, em Salvador. A ocorrência foi registrada na Rua Esperança e envolveu integrantes de uma torcida organizada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 14ª Companhia Independente (CIPM) realizavam rondas na região quando avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco artefatos explosivos em posse dos suspeitos.

Conforme apurações da reportagem, os detidos seriam integrantes da torcida uniformizada Imbatíveis, organizada ligada ao Esporte Clube Vitória.

Após a apreensão do material, os cinco envolvidos foram encaminhados, juntamente com os explosivos, para a Central de Flagrantes (Cenflag), onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas.