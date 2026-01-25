Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Traficante ligado ao BDM morre em confronto com policiais do DF

Polícia foi até área de mata após denúncia de tráfico e apreendeu arma usada pelo suspeito

Luan Julião

Por Luan Julião

25/01/2026 - 15:41 h
Troca de tiros aconteceu após policiais serem recebidos a disparos
Troca de tiros aconteceu após policiais serem recebidos a disparos

Um suspeito ligado à facção Bonde do Maluco (BDM) morreu após uma ação policial realizada pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi registrado no sábado, 24, no bairro Jardim Ingá.

A intervenção ocorreu depois que a Polícia Militar recebeu informações sobre a existência de tráfico de drogas e armas de fogo em uma residência localizada em uma região de mata. Durante a averiguação, os policiais teriam sido recebidos a tiros, o que resultou em uma troca de disparos no local.

Um dos envolvidos acabou sendo ferido durante o confronto. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não sobreviveu. Conforme a corporação, o homem tinha histórico criminal, com registros por homicídio e tráfico de entorpecentes.

Após a ocorrência, a arma que estava com o suspeito foi apreendida. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Goiás, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da ação policial.

Tags:

Ação policial Bonde do Maluco HOMICÍDIO polícia militar segurança pública tráfico de drogas

x