POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Segundo suspeito de matar empresária é preso na Bahia

O corpo da vítima foi encontrado no dia 5 de janeiro, em uma estrada vicinal da cidade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/01/2026 - 12:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Segundo suspeito de matar empresária é preso na Bahia
-

O segundo investigado pelo assassinato da empresária Yasmin Novais Nogueira, ocorrido em Coração de Maria, no interior da Bahia foi preso neste sábado, 24, localizado na Fazenda Cantagalo, na zona rural do município.

Segundo a polícia, o homem preso, de 26 anos, teria atuado em conjunto com outro suspeito, que já havia sido capturado no dia 21 de janeiro, durante uma ação policial realizada no centro de Conceição de Jacuípe.

A prisão deste sábado contou com o apoio de policiais militares da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Após ser localizado, o investigado foi levado para a delegacia, onde teve mandado de prisão temporária cumprido pelo crime de homicídio.

O suspeito permanece custodiado e está à disposição da Justiça. As investigações seguem para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime.

Relembre o crime

O corpo da vítima foi encontrado no dia 5 de janeiro, em uma estrada vicinal da cidade, dando início às investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Coração de Maria.

A vítima, Yasminn Novais Nogueira, de 30 anos, era empresária e proprietária de uma gráfica em Conceição do Jacuípe. Ela mantinha relação profissional direta com o primeiro supeito preso, identificado como Gilvan dos Santos Barbosa, apontado como a última pessoa a estar com a mulher antes do crime.

