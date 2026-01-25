POLÍCIA
Homem morre atropelado por viatura em atendimento de um acidente
Vítima foi arremessada para um barranco às margens da rodovia e não resistiu
Por Luan Julião
Um atropelamento envolvendo uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária resultou na morte de um homem de 46 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu na PR-483, enquanto o veículo oficial se deslocava para atender uma ocorrência de trânsito em outra rodovia da região.
Segundo informações da corporação, a equipe seguia para a PR-180, no trecho entre Marmeleiro e Campo Erê, onde havia sido registrado um acidente, quando o pedestre foi atingido. A vítima teria saído do Parque Municipal Alvorada e tentou atravessar a pista no momento em que a viatura se aproximava.
Os policiais relataram que a travessia aconteceu de forma repentina, o que impossibilitou qualquer tentativa de evitar a colisão. Com o impacto, o homem foi arremessado para um barranco às margens da rodovia.
O atendimento de emergência foi prestado ainda no local, mas o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade não foi oficialmente divulgada, mas a polícia informou que se tratava de um morador de Francisco Beltrão.
Em nota, o Batalhão de Polícia Rodoviária lamentou o ocorrido e afirmou que os procedimentos previstos para esse tipo de situação foram adotados imediatamente, incluindo o isolamento da área, acionamento da perícia e comunicação às autoridades competentes. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Científica.
