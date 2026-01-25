Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem morre atropelado por viatura em atendimento de um acidente

Vítima foi arremessada para um barranco às margens da rodovia e não resistiu

Luan Julião

Por Luan Julião

25/01/2026 - 11:39 h
Acidente ocorreu na PR-483, em Francisco Beltrão
Acidente ocorreu na PR-483, em Francisco Beltrão

Um atropelamento envolvendo uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária resultou na morte de um homem de 46 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu na PR-483, enquanto o veículo oficial se deslocava para atender uma ocorrência de trânsito em outra rodovia da região.

Segundo informações da corporação, a equipe seguia para a PR-180, no trecho entre Marmeleiro e Campo Erê, onde havia sido registrado um acidente, quando o pedestre foi atingido. A vítima teria saído do Parque Municipal Alvorada e tentou atravessar a pista no momento em que a viatura se aproximava.

Os policiais relataram que a travessia aconteceu de forma repentina, o que impossibilitou qualquer tentativa de evitar a colisão. Com o impacto, o homem foi arremessado para um barranco às margens da rodovia.

O atendimento de emergência foi prestado ainda no local, mas o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade não foi oficialmente divulgada, mas a polícia informou que se tratava de um morador de Francisco Beltrão.

Em nota, o Batalhão de Polícia Rodoviária lamentou o ocorrido e afirmou que os procedimentos previstos para esse tipo de situação foram adotados imediatamente, incluindo o isolamento da área, acionamento da perícia e comunicação às autoridades competentes. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Científica.

