Estufa para produção de maconha é localizada em bairro de Salvador

Uma estufa usada para o cultivo de maconha foi descoberta pela polícia dentro de um imóvel no bairro da Lapinha, em Salvador, na tarde de sábado, 24. O morador da residência foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB), que atuavam na região para apurar informações relacionadas a outro investigado. Durante as diligências, os policiais perceberam um veículo em atitude considerada suspeita e decidiram fazer a abordagem.

O motorista demonstrou nervosismo e, durante a revista, foi encontrada com ele uma porção de maconha. Questionado, o homem admitiu que guardava mais entorpecentes em casa e autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

No local, os agentes encontraram uma estrutura montada para o cultivo da droga, com estufa, mudas de maconha, sementes, balança de precisão, vasos plásticos e outros materiais comumente utilizados na produção e comercialização do entorpecente.

Todo o material foi apreendido e o suspeito encaminhado à sede da unidade especializada, onde foi autuado em flagrante. Ele permanece custodiado, à disposição da Justiça. Os itens recolhidos foram enviados para perícia.

A ocorrência integra a Operação Escudo das Marias, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao fortalecimento das ações previstas na Lei Maria da Penha.