POLÍCIA
POLÍCIA

“Não conseguia respirar”, esposa de cantor relata tentativa de homicídio

Vítima relata ter sido sufocada pelo marido dentro de casa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/01/2026 - 10:12 h
Cantor João Lima agredindo influencer Raphaella Brilhante
Cantor João Lima agredindo influencer Raphaella Brilhante -

A médica e influenciadora digital Raphaella Brilhante, afirma, neste sábado, 24, ter sido vítima de uma tentativa de homicídio cometida pelo cantor paraibano João Lima. O novo relato veio a tona por conta de imagens que mostram uma agressão dentro da casa do casal.

De acordo com informações do portal LeoDias, em parceira com a jornalista Patrícia Calderón, Rafaela diz que o episódio mais grave aconteceu dentro de casa, quando o artista tentou sufocá-la.

Em depoimento, ele afirmava que chegou a acreditar que não sairia viva da situação. “Ele pegou, me agrediu. Ele, ele literalmente, literalmente, ele tentou me matar, literalmente. Ele tentou me sufocar, eu não conseguia respirar", declarou.

Cantor João Lima agredindo influencer Raphaella Brilhante
Cantor João Lima agredindo influencer Raphaella Brilhante | Foto: Reprodução | Portal LeoDias

A médica informa que as agressões começaram dias após o casamento, que durou cerca de dois meses.

Segundo a mesma, os episódios de violência eram recorrentes e, em muitos casos, motivados por crises de ciúmes do cantor ou até sem qualquer motivo aparente.

Em seu relato, Raphaella descreve que, já sem conseguir respirar, foi levada à força para o banheiro da casa. Percebendo que seria agredida novamente, ela tentou se proteger como conseguiu.

“Ele me levou para o banheiro e, quando ele foi me dar um murro, eu protegi com o braço”, disse a médica.

Ela ainda diz que depois das agressões, João Lima deixou a residência sem demonstrar reações, abandonando-a sozinha no local. “Ele me deixou lá e foi embora, como se nada tivesse acontecido", disse.

Garantir provas

Além do choque e do medo gerados pela situação, Raphaella disse que se preocupou imediatamente em garantir as provas do que havia acontecido.

De acordo com a mesma, houve uma incerteza se as câmeras de segurança teriam registrado a agressão.

“Eu não sabia se as câmeras tinham pego. Então, primeiro, eu tentei… eu tinha que ter certeza que eu tinha, que eu tinha todas as provas, sabe, para poder me proteger", afirmou.

Relato de Raphaella sobre agressão
Relato de Raphaella sobre agressão | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Acusação de violência doméstica

O cantor, João Lima, passou a ser formalmente acusado de violência doméstica depois da divulgação do vídeo. Na manhã deste sábado, 24, Raphaella esteve na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em João Pessoa.

Ela estava junto da mãe e da advogada, onde registrou o boletim de ocorrência contra o cantor.

Segundo a defesa da médica, o artista já estaria sendo monitorado pelas autoridades e diligências estão em andamento para localizá-lo. A advogada ainda afirmou que uma prisão pode ocorrer a qualquer momento, a depender do avanço das investigações.

