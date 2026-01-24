Celular de pastor investigado por violação sexual é apreendido

- Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira, 23, uma operação na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, como parte de uma investigação que apura a suspeita de violação sexual mediante fraude envolvendo um líder religioso.

A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante o procedimento, um telefone celular foi recolhido e será submetido à análise pericial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigação

Segundo a apuração policial, o suspeito teria usado a posição de liderança religiosa para se aproximar de mulheres que frequentavam a igreja. O contato inicial ocorreria, principalmente, por meio de redes sociais, onde ele ganhava a confiança das vítimas antes de praticar os abusos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem já havia sido indiciado em 2023 por conduta semelhante, o que reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações atuais.

O material apreendido deve auxiliar na identificação de possíveis novas vítimas e na consolidação das provas. O inquérito segue em andamento sob responsabilidade da Deam de Vitória da Conquista.