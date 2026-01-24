BAHIA
Celular de pastor investigado por violação sexual é apreendido
o suspeito teria usado a posição de liderança religiosa para se aproximar de mulheres que frequentavam a igreja
Por Leilane Teixeira
A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira, 23, uma operação na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, como parte de uma investigação que apura a suspeita de violação sexual mediante fraude envolvendo um líder religioso.
A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante o procedimento, um telefone celular foi recolhido e será submetido à análise pericial.
Leia Também:
Investigação
Segundo a apuração policial, o suspeito teria usado a posição de liderança religiosa para se aproximar de mulheres que frequentavam a igreja. O contato inicial ocorreria, principalmente, por meio de redes sociais, onde ele ganhava a confiança das vítimas antes de praticar os abusos.
Ainda de acordo com a polícia, o homem já havia sido indiciado em 2023 por conduta semelhante, o que reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações atuais.
O material apreendido deve auxiliar na identificação de possíveis novas vítimas e na consolidação das provas. O inquérito segue em andamento sob responsabilidade da Deam de Vitória da Conquista.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes