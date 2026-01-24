Pizzaria vendia comida estragada e faturava R$ 10 mil por dia

Pizzaria que servia comida estragada - Foto: Divulgação | PC-GO

Uma pizzaria localizada em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, foi interditada pela Polícia Civil de Goiás nesta quinta-feira (23) após a constatação da produção e comercialização de alimentos impróprios para consumo. O local, identificado como Fernandes Pizzas e Sanduíches, funcionava exclusivamente por delivery.

De acordo com a polícia, o estabelecimento faturava cerca de R$ 10 mil por dia, com a venda média de 250 pizzas, mesmo operando em condições consideradas insalubres. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que levou os investigadores até o endereço, no Jardim Luz.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos ingredientes estragados, entre eles salsicha, milho, bacon, ovos, tomate e molhos. Também foram localizadas massas de pizza expostas sem qualquer tipo de proteção, além de outras irregularidades sanitárias.

Segundo a Polícia Civil, o ambiente apresentava condições precárias de higiene, oferecendo risco direto à saúde pública. A Vigilância Sanitária chegou a ser acionada, mas não conseguiu comparecer de imediato devido à falta de efetivo.

O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 268 do Código Penal, que trata de infrações às normas sanitárias. O caso segue sob investigação.