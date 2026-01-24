Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Pizzaria vendia comida estragada e faturava R$ 10 mil por dia

Estabelecimento funcionava apenas por delivery e foi alvo de denúncia anônima da Polícia Civil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 13:57 h
Pizzaria que servia comida estragada
Pizzaria que servia comida estragada -

Uma pizzaria localizada em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, foi interditada pela Polícia Civil de Goiás nesta quinta-feira (23) após a constatação da produção e comercialização de alimentos impróprios para consumo. O local, identificado como Fernandes Pizzas e Sanduíches, funcionava exclusivamente por delivery.

De acordo com a polícia, o estabelecimento faturava cerca de R$ 10 mil por dia, com a venda média de 250 pizzas, mesmo operando em condições consideradas insalubres. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que levou os investigadores até o endereço, no Jardim Luz.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos ingredientes estragados, entre eles salsicha, milho, bacon, ovos, tomate e molhos. Também foram localizadas massas de pizza expostas sem qualquer tipo de proteção, além de outras irregularidades sanitárias.

Leia Também:

Funkeiro é preso após atropelar jovem com Porsche em gravação de clipe
Primeiro detido: homem é preso com drogas na Nova Rodoviária de Salvador
Pastor é preso por estuprar fiéis em falsos rituais em igreja
Violência: PM é ferido durante troca de tiros no Nordeste de Amaralina

Segundo a Polícia Civil, o ambiente apresentava condições precárias de higiene, oferecendo risco direto à saúde pública. A Vigilância Sanitária chegou a ser acionada, mas não conseguiu comparecer de imediato devido à falta de efetivo.

O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 268 do Código Penal, que trata de infrações às normas sanitárias. O caso segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comida estragada pizzaria prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pizzaria que servia comida estragada
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Pizzaria que servia comida estragada
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Pizzaria que servia comida estragada
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Pizzaria que servia comida estragada
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x