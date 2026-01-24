Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Idoso é preso por estupro de vulnerável e aliciamento na Bahia

O homem é suspeito de abusos contra uma adolescente e já responde a outro inquérito pelo mesmo crime

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/01/2026 - 18:12 h
Idoso casado se envolveu com pessoa achando que era mulher
Um idoso, de 65 anos, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de criança no centro do município de Piripá. A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira, 23.

Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por abusar de uma adolescente de 12 anos, no último dia 13.

Registros de imagens

A análise de imagens fotográficas e videográficas registradas por populares auxiliou a Delegacia Territorial (DT) de Piripá na identificação do suspeito. O investigado já responde a outro inquérito policial por prática semelhante, cometida em dezembro de 2023, contra uma criança de 9 anos.

O suspeito foi conduzido por equipes da DT de Piripá e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste) à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

