Suspeito de matar pecuarista a facadas é preso no sul da Bahia
A vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento com o suspeito
Por Leilane Teixeira
Um jovem de 24 anos, investigado pela morte do pecuarista Iuri Vieira dos Santos, de 33 anos, foi preso no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu em 21 de janeiro, na sede de uma fazenda situada no distrito de Ventania, em Itapebi.
De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento com o suspeito. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o homicídio esteja ligado a denúncias feitas por Iuri contra grupos suspeitos de furtos de gado que atuariam na região.
Mandado cumprido
As apurações estão sendo conduzidas pela Delegacia Territorial de Itapebi, com apoio da Polícia Militar de Itapebi e Itagimirim e da DT de Eunápolis. O suspeito compareceu espontaneamente à unidade policial na sexta-feira, 23, onde teve cumprido um mandado de prisão temporária.
Segundo a polícia, ele permanece custodiado e à disposição da Justiça. Com a prisão, a investigação considera o caso esclarecido, embora diligências complementares ainda estejam em andamento para detalhar as circunstâncias do crime.
