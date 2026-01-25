Menu
CRIME

Suspeito de matar pecuarista a facadas é preso no sul da Bahia

A vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento com o suspeito

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/01/2026 - 9:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de matar pecuarista a facadas é preso no sul da Bahia
-

Um jovem de 24 anos, investigado pela morte do pecuarista Iuri Vieira dos Santos, de 33 anos, foi preso no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu em 21 de janeiro, na sede de uma fazenda situada no distrito de Ventania, em Itapebi.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por golpes de faca após um desentendimento com o suspeito. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o homicídio esteja ligado a denúncias feitas por Iuri contra grupos suspeitos de furtos de gado que atuariam na região.

Leia Também:

Mineiro que tinha desaparecido em BH há 8 anos é encontrado na Bahia
Celular de pastor investigado por violação sexual é apreendido
Idoso é preso por estupro de vulnerável e aliciamento na Bahia

Mandado cumprido

As apurações estão sendo conduzidas pela Delegacia Territorial de Itapebi, com apoio da Polícia Militar de Itapebi e Itagimirim e da DT de Eunápolis. O suspeito compareceu espontaneamente à unidade policial na sexta-feira, 23, onde teve cumprido um mandado de prisão temporária.

Segundo a polícia, ele permanece custodiado e à disposição da Justiça. Com a prisão, a investigação considera o caso esclarecido, embora diligências complementares ainda estejam em andamento para detalhar as circunstâncias do crime.

