Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FINAL FELIZ

Mineiro que tinha desaparecido em BH há 8 anos é encontrado na Bahia

Investigadores da Bahia conseguiram localizar parentes em Minas Gerais e organizar o reencontro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/01/2026 - 7:41 h
Imagem ilustrativa da imagem Mineiro que tinha desaparecido em BH há 8 anos é encontrado na Bahia
-

Um homem natural de Belo Horizonte, que estava desaparecido há cerca de oito anos, foi localizado no município de Barra, no Vale do São Francisco, no interior da Bahia após uma ação da Polícia Civil baiana.

A identificação Vanderli Mauricio da Silva, de 36 anos, ocorreu no último dia 8, depois que moradores de uma comunidade rural alertaram as autoridades sobre a presença de um desconhecido na região. Ao ser abordado, o homem informou que havia deixado Minas Gerais anos atrás, sem destino definido. Ele não apresentou documentos nem explicou onde esteve durante o período em que ficou fora do radar da família.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a checagem dos dados, a polícia descobriu que Vanderli constava em registros oficiais como desaparecido desde 2018, ano marcado pela greve dos caminhoneiros. A partir disso, os investigadores conseguiram localizar parentes em Minas Gerais e organizar o reencontro.

Leia Também:

MP aperta cerco contra irregularidades na Educação de Mata de São João
Celular de pastor investigado por violação sexual é apreendido
Diretora de empresa baiana morre após perder consciência em piscina

Reencontro

O contato entre os irmãos aconteceu na última segunda-feira, 19, com apoio da Delegacia Territorial de Barra. Ademilton Mauricio da Silva, irmão mais velho de Vanderli, afirmou que a família já não acreditava que ele estivesse vivo.

“A gente não tinha nenhuma informação. Foram anos sem notícia nenhuma. Quando a delegacia ligou, foi um choque. Já tínhamos perdido a esperança”, contou.

Segundo o delegado Jenivaldo Rodrigues Ataíde Santos, responsável pela unidade, o caso só foi esclarecido após cruzamento de informações nos sistemas de segurança pública.

“Ele já era dado como morto pela família. Conseguimos identificar, localizar os parentes e promover esse reencontro”, explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento interior da bahia MInas Gerais Polícia Civil Reencontro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x