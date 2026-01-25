Mineiro que tinha desaparecido em BH há 8 anos é encontrado na Bahia

- Foto: Divulgação / PCBA

Um homem natural de Belo Horizonte, que estava desaparecido há cerca de oito anos, foi localizado no município de Barra, no Vale do São Francisco, no interior da Bahia após uma ação da Polícia Civil baiana.

A identificação Vanderli Mauricio da Silva, de 36 anos, ocorreu no último dia 8, depois que moradores de uma comunidade rural alertaram as autoridades sobre a presença de um desconhecido na região. Ao ser abordado, o homem informou que havia deixado Minas Gerais anos atrás, sem destino definido. Ele não apresentou documentos nem explicou onde esteve durante o período em que ficou fora do radar da família.

Com a checagem dos dados, a polícia descobriu que Vanderli constava em registros oficiais como desaparecido desde 2018, ano marcado pela greve dos caminhoneiros. A partir disso, os investigadores conseguiram localizar parentes em Minas Gerais e organizar o reencontro.

Reencontro

O contato entre os irmãos aconteceu na última segunda-feira, 19, com apoio da Delegacia Territorial de Barra. Ademilton Mauricio da Silva, irmão mais velho de Vanderli, afirmou que a família já não acreditava que ele estivesse vivo.

“A gente não tinha nenhuma informação. Foram anos sem notícia nenhuma. Quando a delegacia ligou, foi um choque. Já tínhamos perdido a esperança”, contou.

Segundo o delegado Jenivaldo Rodrigues Ataíde Santos, responsável pela unidade, o caso só foi esclarecido após cruzamento de informações nos sistemas de segurança pública.

“Ele já era dado como morto pela família. Conseguimos identificar, localizar os parentes e promover esse reencontro”, explicou.