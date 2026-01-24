Diretora de empresa baiana morre após perder consciência em piscina

- Foto: Reprodução

A morte da diretora financeira da Conect Telecom, Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida como Kyka Monteiro, causou comoção em Valença, no baixo sul da Bahia. Aos 37 anos, a executiva faleceu após passar mal enquanto estava hospedada em um hotel na cidade turística de Rio Quente, em Goiás.

O caso ocorreu na quinta-feira, 22. De acordo com informações divulgadas pelo próprio resort, Isabelle estava em uma área rasa da piscina, acompanhada por familiares, quando perdeu a consciência de forma repentina. As pessoas próximas, portanto, acionaram socorro imediato.

Em nota, o Rio Quente Resorts informou que a hóspede recebeu atendimento ainda no local e, depois dos primeiros cuidados, Kyka foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal de Rio Quente, mas não resistiu.

“A hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência. Assim que a inconsciência foi constatada, a família solicitou socorro e foi prontamente assistida”, diz parte do comunicado.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte acidental. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Caldas Novas informaram que não participaram do atendimento.

Figura conhecida no meio empresarial de Valença, Kyka era uma das principais executivas da Conect Telecom, provedora de internet por fibra óptica sediada no município. Colegas e entidades locais a descrevem como uma profissional comprometida, além de uma pessoa carismática e sempre próxima da comunidade.

Após a confirmação da morte, a empresa publicou homenagens nas redes sociais, compartilhando mensagens de pesar enviadas por instituições e parceiros, que destacaram a simpatia e a postura humana da diretora financeira.

Isabelle era casada com o empresário Valdemar Melo da Mata, conhecido como Valdemar da Conect, que concorreu à Prefeitura de Valença nas eleições municipais de 2024. Ela deixa o marido e filhos — o número de herdeiros aparece de forma divergente em notas e manifestações divulgadas nas redes.

O velório de Kyka Monteiro estava marcado para as 19h deste sábado, 24, no Loteamento Bahia, no bairro Bolívia, em Valença. O sepultamento deve acontecer no domingo, 25, às 8h, no cemitério da cidade.