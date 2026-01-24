Servidora que levava mãe para hemodiálise morre em acidente na Bahia

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma viagem para atendimento médico em Salvador terminou em tragédia na manhã deste sábado, 24. Uma técnica de enfermagem de 37 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na BR-324, no trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A colisão aconteceu por volta das 5h30 e envolveu um caminhão e um veículo oficial da Prefeitura de Itabela, utilizado no transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O automóvel seguia do interior do estado para a capital baiana.

Ocupantes

Entre os ocupantes estavam:

duas pacientes e duas acompanhantes;

o motorista do carro não sofreu ferimentos;

A vítima fatal foi identificada como Dailma Calixto Silva, técnica de enfermagem que acompanhava a mãe, encaminhada para uma sessão de hemodiálise no Hospital Ana Nery. Dailma morreu ainda no local.

A outra paciente viajava para tratamento contra o câncer e estava acompanhada da filha. Ambas, assim como a mãe de Dailma, ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. As três foram levadas em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Trecho interditado

O trecho da rodovia precisou ser parcialmente bloqueado para os trabalhos da perícia e a retirada do corpo e dos veículos. A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que instaurou procedimento e expediu as guias necessárias.

Em nota, a Prefeitura de Itabela lamentou a morte da servidora e decretou luto oficial de três dias no município.