Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Servidora que levava mãe para hemodiálise morre em acidente na Bahia

Prefeitura lamentou a morte da servidora e decretou luto oficial de três dias no município

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/01/2026 - 17:37 h
Imagem ilustrativa da imagem Servidora que levava mãe para hemodiálise morre em acidente na Bahia
-

Uma viagem para atendimento médico em Salvador terminou em tragédia na manhã deste sábado, 24. Uma técnica de enfermagem de 37 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na BR-324, no trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A colisão aconteceu por volta das 5h30 e envolveu um caminhão e um veículo oficial da Prefeitura de Itabela, utilizado no transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O automóvel seguia do interior do estado para a capital baiana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ocupantes

Entre os ocupantes estavam:

  • duas pacientes e duas acompanhantes;
  • o motorista do carro não sofreu ferimentos;

A vítima fatal foi identificada como Dailma Calixto Silva, técnica de enfermagem que acompanhava a mãe, encaminhada para uma sessão de hemodiálise no Hospital Ana Nery. Dailma morreu ainda no local.

A outra paciente viajava para tratamento contra o câncer e estava acompanhada da filha. Ambas, assim como a mãe de Dailma, ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. As três foram levadas em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Leia Também:

Bahia vai ganhar novo hospital de R$ 50 milhões com atendimento 24h
Cidade baiana abre concurso com mil vagas para professores
Jerônimo faz história com entrega da 100ª escola em tempo integral

Trecho interditado

O trecho da rodovia precisou ser parcialmente bloqueado para os trabalhos da perícia e a retirada do corpo e dos veículos. A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que instaurou procedimento e expediu as guias necessárias.

Em nota, a Prefeitura de Itabela lamentou a morte da servidora e decretou luto oficial de três dias no município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia br-324 hemodiálise Itabela simões filho Técnica de enfermagem TFD tratamento oncológico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x