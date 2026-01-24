TRAGÉDIA
Servidora que levava mãe para hemodiálise morre em acidente na Bahia
Prefeitura lamentou a morte da servidora e decretou luto oficial de três dias no município
Por Leilane Teixeira
Uma viagem para atendimento médico em Salvador terminou em tragédia na manhã deste sábado, 24. Uma técnica de enfermagem de 37 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na BR-324, no trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
A colisão aconteceu por volta das 5h30 e envolveu um caminhão e um veículo oficial da Prefeitura de Itabela, utilizado no transporte de pacientes do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O automóvel seguia do interior do estado para a capital baiana.
Ocupantes
Entre os ocupantes estavam:
- duas pacientes e duas acompanhantes;
- o motorista do carro não sofreu ferimentos;
A vítima fatal foi identificada como Dailma Calixto Silva, técnica de enfermagem que acompanhava a mãe, encaminhada para uma sessão de hemodiálise no Hospital Ana Nery. Dailma morreu ainda no local.
A outra paciente viajava para tratamento contra o câncer e estava acompanhada da filha. Ambas, assim como a mãe de Dailma, ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. As três foram levadas em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.
Leia Também:
Trecho interditado
O trecho da rodovia precisou ser parcialmente bloqueado para os trabalhos da perícia e a retirada do corpo e dos veículos. A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que instaurou procedimento e expediu as guias necessárias.
Em nota, a Prefeitura de Itabela lamentou a morte da servidora e decretou luto oficial de três dias no município.
