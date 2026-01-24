Menu
HOME > POLÍTICA
AÇÕES NO ESTADO

Bahia vai ganhar novo hospital de R$ 50 milhões com atendimento 24h

Jerônimo Rodrigues autorizou neste sábado, 24, a construção no município de Maracás

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/01/2026 - 16:44 h | Atualizada em 24/01/2026 - 17:15
Investimento está estimado em R$ 50 milhões,
-

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou, neste sábado, 24, no município de Maracás, a construção de um novo hospital estadual e realizou a entrega de ambulância, kits odontológicos e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), reforçando a assistência em saúde no Sul da Bahia.

Com investimento estimado em R$ 50 milhões, a nova unidade hospitalar contará com 51 leitos e terá papel estratégico para a rede regional de saúde. O hospital vai oferecer:

  • atendimento em clínica médica;
  • cirúrgica;
  • pediátrica e obstétrica,
  • além de urgência e emergência 24 horas, com acolhimento e classificação de risco.

A estrutura incluirá:

  • centro cirúrgico com três salas para procedimentos de pequeno e médio porte;
  • Centro de Parto Normal (CPN) com leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto);
  • além de serviços de diagnóstico por imagem e apoio terapêutico.

A unidade será integrada à Central Estadual de Regulação, ampliando a capacidade de resposta do sistema.

Durante o anúncio, Jerônimo Rodrigues destacou que o hospital faz parte da política de expansão da rede estadual. “Estamos levando saúde para mais perto das pessoas, com estruturas modernas e capazes de salvar vidas. Esse hospital vai reduzir deslocamentos e garantir dignidade à população do Sul do estado”, afirmou.

O subsecretário da Saúde, Paulo Barbosa, ressaltou que o investimento fortalece a regulação.

“A unidade nasce com perfil assistencial definido, ampliação de leitos e organização dos fluxos, o que melhora o tempo de resposta e reduz a pressão sobre a rede regional”, pontuou.

Expansão da rede estadual de saúde

Desde 2023, o Governo da Bahia entregou 12 novos hospitais. Somente em 2025, a Central Estadual de Regulação solucionou 329.679 casos oriundos dos 417 municípios baianos. Do total, 71,93% dos pacientes foram regulados em até 24 horas e 86,22% em até 72 horas.

Além do hospital de Maracás, o Estado mantém obras em andamento nos municípios de:

  • Serrinha, Valença, Paulo Afonso, Jacobina e Alagoinhas, além de ampliações em Salvador, Vitória da Conquista, Guanambi, Barreiras e Ribeira do Pombal, consolidando uma das maiores frentes de investimento em saúde pública da história recente da Bahia.

Obras, infraestrutura e inclusão digital

A agenda em Maracás incluiu ainda a inauguração do novo Terminal Rodoviário, com investimento de R$ 5,3 milhões, e a entrega de um Complexo Esportivo, no valor de R$ 1,4 milhão. Também foi entregue a primeira etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Rio Paraguaçu, que beneficia cinco municípios e recebeu investimento de aproximadamente R$ 179 milhões.

O governador participou ainda de ações simbólicas, como o plantio de muda do projeto Planta Bahia, e inaugurou o Programa Conecta Bahia em praças do município. Jerônimo também visitou a sede da Companhia Independente da Polícia Militar e autorizou convênios para pavimentação asfáltica, reforma da Feira Livre, melhorias na agricultura, implantação de unidade de beneficiamento de leite, além da abertura de licitação para obras viárias e construção de uma nova UBS no bairro Beija Flor.

Bahia Governo da Bahia hospitais infraestrutura maracás saúde pública

