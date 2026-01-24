ECONOMIA
Cidade baiana abre concurso com mil vagas para professores
Inscrições são gratuitas, acontecem até 29 de janeiro e seleção será por análise curricular
Por Luan Julião
A administração municipal de Feira de Santana anunciou a abertura de uma seleção pública temporária para reforçar o quadro de docentes da rede municipal de ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas mil vagas para professores, com contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O chamamento foi oficializado por meio de edital publicado neste sábado, 24, no Diário Oficial do Município.
O processo é gratuito e as inscrições acontecem exclusivamente de forma online, entre os dias 24 e 29 de janeiro, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela prefeitura. Cada interessado poderá se candidatar apenas uma vez, utilizando o número do CPF.
Os profissionais selecionados irão atuar na educação infantil e nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais, com vínculo contratual de 12 meses, podendo haver prorrogação por igual período. O salário oferecido é de R$ 5.212,34.
A maior parte das vagas é destinada a licenciados em Pedagogia, que concentram 782 oportunidades. As demais estão distribuídas entre as áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física e Artes.
Para participar da seleção, os candidatos devem apresentar:
- currículo atualizado;
- documento oficial de identificação com foto;
- comprovação de formação acadêmica e experiência profissional.
- Pessoas com deficiência precisam anexar laudo médico atualizado no momento da inscrição.
O edital também estabelece critérios de inclusão, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, em conformidade com a legislação municipal. A classificação será definida por meio de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos, levando em conta a qualificação acadêmica, participação em eventos educacionais e experiência comprovada em sala de aula.
