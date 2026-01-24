Menu
POLÍTICA
EM REPOUSO

Presidente da Alba suspende agenda por problema de saúde

Ivana Bastos (PSD) foi diagnosticada com úlcera de córnea

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/01/2026 - 13:45 h
Deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.
Deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), precisou suspender as atividades programadas em sua agenda para este final de semana. Por meio das redes sociais neste sábado, 24, a deputada informou que foi diagnosticada com uma úlcera de córnea decorrente de um trauma.

De acordo com a nota, a condição provoca dor intensa e exige repouso ocular, com o uso contínuo de colírio antibiótico e manutenção do olho fechado durante o período de cicatrização.

Leia Também:

Vídeo: Ivana Bastos presta homenagem emocionada a Alan Sanches
Ivana Bastos encerra 1º ano na presidência da ALBA com recorde
Ivana Bastos, a primeira mulher no comando da Alba, faz a diferença

“Apesar de apresentar evolução rápida, com recuperação estimada em até 48 horas, o quadro requer cuidados imediatos para evitar complicações”, reforça o comunicado.

Alguns dos compromissos que não vão contar mais com a participação de Ivana são a Serin Itinerante, em Guanambi, e a Lavagem da Esquina do Padre, em Caetité.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Deputada Ivana Bastos (@depivanabastos)

Internação

Em novembro a presidente da Alba precisou ser internada por conta de um quadro agudo de colite, um processo inflamatório no intestino. Na ocasião, apresentou desidratação e precisou de tratamento com antibióticos intravenosos.

Ivana Bastos ficou afastada do posto por cerca de uma semana. Em seu retorno, a parlamentar relatou sua luta pela vida e afirmou que 'nasceu' novamente'. Ivana tratou o episódio como um "susto", e pontuou que deve se dedicar às suas prioridades.

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia compromissos cancelados Ivana Bastos repouso ocular Saúde úlcera de córnea

x