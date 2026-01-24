Presidente da Alba suspende agenda por problema de saúde

Deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. - Foto: Vaner Casaes / ALBA

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), precisou suspender as atividades programadas em sua agenda para este final de semana. Por meio das redes sociais neste sábado, 24, a deputada informou que foi diagnosticada com uma úlcera de córnea decorrente de um trauma.

De acordo com a nota, a condição provoca dor intensa e exige repouso ocular, com o uso contínuo de colírio antibiótico e manutenção do olho fechado durante o período de cicatrização.

“Apesar de apresentar evolução rápida, com recuperação estimada em até 48 horas, o quadro requer cuidados imediatos para evitar complicações”, reforça o comunicado.

Alguns dos compromissos que não vão contar mais com a participação de Ivana são a Serin Itinerante, em Guanambi, e a Lavagem da Esquina do Padre, em Caetité.

Internação

Em novembro a presidente da Alba precisou ser internada por conta de um quadro agudo de colite, um processo inflamatório no intestino. Na ocasião, apresentou desidratação e precisou de tratamento com antibióticos intravenosos.

Ivana Bastos ficou afastada do posto por cerca de uma semana. Em seu retorno, a parlamentar relatou sua luta pela vida e afirmou que 'nasceu' novamente'. Ivana tratou o episódio como um "susto", e pontuou que deve se dedicar às suas prioridades.