"Nasci de novo", diz Ivana Bastos após batalha pela vida

Ivana Bastos, presidente da Alba - Foto: Sandra Travassos | Alba

Recuperada de uma colite, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), comandou a sessão da Casa nesta terça-feira, 11. Em conversa com a imprensa, a parlamentar relatou sua luta pela vida e afirmou que 'nasceu' novamente'.

Ivana tratou o episódio como um "susto", e pontuou que deve se dedicar às suas prioridades. A presidente da Alba ainda se emocionou ao lembrar da morte do seu pai, o ex-deputado estadual Fernando Bastos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A vida nos traz sustos, e a gente precisa ter prioridades, mais equilíbrio, mais tranquilidade. Foi um susto muito grande, muito grave, mas estou me recuperando", iniciou a deputada, que continuou.

"Eu tive uma desidratação muito grande, acabou sendo uma bactéria. Essa desidratação acabou me levando para a UTI, acabei indo para o hospital desacordada, mas estou recuperando, tomando toda a medicação. Falo muito que o médico falou que eu nasci de novo", completou.

O que é Colite?

Colite é a inflamação do cólon (intestino grosso), podendo ser causada por problemas de circulação, alergias, medicamentos ou doenças autoimunes.

Entre os sintomas, estão dor abdominal, fadiga, diarreia e indícios semelhantes ao de uma gripe comum.