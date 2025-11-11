Desembargadora baiana lidera votação e pode ser a nova ministra do TST

Margareth Rodrigues Costa, representante do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Foto: Ascom/TRT

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) pode escolher nesta terça-feira, 11, a lista tríplice composta exclusivamente por mulheres que concorrem à vaga de ministra, decorrente da aposentadoria de Aloysio Corrêa da Veiga.

Entre as escolhidas, a Desembargadora Margareth Rodrigues Costa, do TRT-5 (Bahia), desponta como a favorita no Pleno. De acordo com fontes do TST ligadas ao Portal A TARDE, Margareth teve 15 votos.

| Foto: Ascom/TRT

Também estão na lista as desembargadoras Márcia Regina Leal Campos, do TRT da 1ª Região (RJ) e Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP). Ambas com 14 votos.

Eu fui a primeira da lista com 15 votos, a segunda da lista teve 14 votos. É uma história de vida e toda uma trajetória de quem optou por ser juíza, que adora o que faz, e é feliz com o que faz e se sente muito bem e continua trabalhando, acreditando na Justiça do Trabalho acima de tudo. Margareth Rodrigues Costa - Desembargadora do TRT-5 (Bahia)

Os três nomes seguem agora avaliação final e indicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar da aprovação do chefe de Estado, a escolhida ainda passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O nome dela também será submetido em seguida ao plenário do Senado antes da nomeação oficial.

Quem é a desembargadora baiana?

Natural de Salvador (BA), a desembargadora Margareth Rodrigues Costa é uma juíza de carreira com vasta experiência, tendo ingressado na magistratura em maio de 1990. Sua ascensão ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) ocorreu em 2014, pelo critério de merecimento.

Com um currículo robusto, Margareth Costa atuou como diretora da Escola Judicial do TRT no biênio 2017/2019 e foi convocada diversas vezes para atuar no TST, demonstrando familiaridade com a instância superior. Atualmente, no TRT-5, ela integra a 1ª Turma, a Subseção de Uniformização da Jurisprudência e a SEDI-2.