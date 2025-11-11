Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Vale-refeição e alimentação terão teto fixado e mudança para maquininhas

Governo já analisava regulamentação do benefício há mais de dois anos

Flávia Requião

Por Flávia Requião

11/11/2025 - 15:33 h | Atualizada em 11/11/2025 - 19:23
Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos
Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta terça-feira, 11, o decreto que define as novas regras para o vale-refeição e o vale-alimentação. Entre as mudanças mais importantes estão a fixação de um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas e a diminuição do prazo para repasse dos valores aos lojistas, para 15 dias.

O decreto também deve incluir a interoperabilidade, permitindo que qualquer maquininha de cartão aceite vales de todas as bandeiras.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Regime fechado “rápido” para Bolsonaro é esperado por aliados
Motta se reúne com Lewandowski após reviravolta em PL Antifacção
PF pode ter atuação limitada em projeto de lei antifacção

O governo federal analisava a regulamentação do benefício há mais de dois anos. O tema voltou à tona no início deste ano, diante da busca por medidas para conter a alta nos preços dos alimentos.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

O decreto que muda as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) vai fixar um teto para a cobrança de taxas pelos estabelecimentos, entre 3,5% e 4%. Atualmente, não existe limite, e em alguns casos a taxa pode ultrapassar 5%. A redução das taxas está sendo considerada porque, segundo avaliações, os índices atuais desestimulam muitos estabelecimentos a aceitarem o benefício.

As mudanças beneficiam diretamente mais de 22 milhões de trabalhadores, que terão mais liberdade de escolha e melhor aceitação dos cartões. O decreto também traz equilíbrio e previsibilidade para empresas e estabelecimentos, ao assegurar que os recursos sejam usados exclusivamente para a alimentação.

O PAT é a mais antiga política pública do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e vai completar 50 anos em 2026. Atualmente, o programa conta com 327.736 empresas beneficiárias cadastradas e alcança 22,1 milhões de trabalhadores em todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula Vale-Alimentação vale-refeição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Governo federal analisa a regulamentação do benefício há mais de dois anos
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x