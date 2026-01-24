Nova rodoviária de Salvador pode ganhar nome de ex-governador

Nova Rodoviária de Salvador - Foto: Joá Souza | GovBA

Recém-inaugurada, a nova rodoviária de Salvador, localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, pode ganhar uma nova nomenclatura e trazer novamente ao imaginário da população baiana a figura do ex-governador Waldir Pires, que morreu em junho de 2018.

A proposta para batizar o terminal rodoviário foi apresentada pela deputada Olívia Santana (PCdoB), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo a parlamentar, a mudança é “uma justa homenagem a um dos mais notáveis homens públicos da história da Bahia e do Brasil”.

Por que Waldir Pires? A homenagem histórica

A comunista ainda defende a mudança como “ato de justiça histórica e de reconhecimento institucional a um baiano que dedicou sua vida ao serviço público e à construção de um Estado mais justo e inclusivo”.

Ex-governador Waldir Pires | Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Nova Rodoviária de Salvador

O novo equipamento foi liberado para entrada e saída de baianos e visitantes na última terça-feira, 20. No dia anterior, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve no local para fazer a inauguração oficial do espaço, considerado o mais moderno do país.

Como chegar ao terminal?

Todos os embarques e desembarques rodoviários agora ocorrerão em Águas Claras, com acesso pela Avenida 29 de Março, ao lado da estação de metrô. Além do transporte por aplicativo, os usuários podem chegar ao local de metrô ou ônibus.

A nova Rodoviária está integrada:

à Estação Águas Claras do metrô;

a um terminal de ônibus que atende 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas;

além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais.

Futuramente, o terminal também terá integração com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Estrutura e serviços do terminal

O equipamento conta com:

41 plataformas de embarque;

24 plataformas de desembarque;

34 áreas operacionais;

além de estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas.

O espaço também abriga lojas, praça de alimentação e 9 salas VIP's.