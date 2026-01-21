Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus; saiba como ficou

O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Após a transferência da Rodoviária de Salvador para o terminal para Águas Claras, cinco linhas que tinham o antigo terminal como referência, passarão a utilizar o nome do Terminal Shopping da Bahia, a partir desta quarta-feira, 21.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, apesar das mudanças na nomenclatura, não haverá alterações nos códigos ou nos itinerários já operados pelas linhas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a pasta, o terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente, sendo mantidos os pontos de embarque e desembarque tanto para as linhas que terão seus nomes alterados, quanto para as linhas passantes.

Integram as mudanças, as seguintes linhas:

0339 - passará de Rodoviária Circular R1 para T. Shopping da Bahia Circular R1;

0341 - passará de Rodoviária Circular R2 para T. Shopping da Bahia Circular R2;

1612 - passará de Vista Alegre/Paripe x Rodoviária para Paripe x T. Shopping da Bahia;

0219 - passará de Ribeira x Rodoviária para Ribeira x T. Shopping da Bahia;

1309 - passará de Colina Azul x Rodoviária para Colina Azul x T. Shopping da Bahia.

Integração:

Para chegar à nova Rodoviária, o usuário poderá realizar a integração nas estações de transbordo. O novo terminal é integrado ao Terminal Águas Claras, e pode ser acessado tanto por ônibus quanto pelo metrô.

Quem estiver na estação da Lapa, por exemplo, e deseja chegar o novo terminal, deverá utilizar a linha 1 do metrô, assim como os usuários que partirem das estações Pirajá e Acesso Norte. No caso da estação Pirajá, o usuário tem como opção, além do metrô, a linha 1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá.

Já quem sai da estação Mussurunga com destino ao Terminal Águas Claras, deverá utilizar a linha 2 do metrô e, no Terminal Acesso Norte, acessar a linha 1.