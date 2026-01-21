Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus; saiba como ficou

Alterações começam a partir desta quarta-feira, 21

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/01/2026 - 6:52 h
O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente
O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente -

Após a transferência da Rodoviária de Salvador para o terminal para Águas Claras, cinco linhas que tinham o antigo terminal como referência, passarão a utilizar o nome do Terminal Shopping da Bahia, a partir desta quarta-feira, 21.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, apesar das mudanças na nomenclatura, não haverá alterações nos códigos ou nos itinerários já operados pelas linhas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a pasta, o terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente, sendo mantidos os pontos de embarque e desembarque tanto para as linhas que terão seus nomes alterados, quanto para as linhas passantes.

Integram as mudanças, as seguintes linhas:

  • 0339 - passará de Rodoviária Circular R1 para T. Shopping da Bahia Circular R1;
  • 0341 - passará de Rodoviária Circular R2 para T. Shopping da Bahia Circular R2;
  • 1612 - passará de Vista Alegre/Paripe x Rodoviária para Paripe x T. Shopping da Bahia;
  • 0219 - passará de Ribeira x Rodoviária para Ribeira x T. Shopping da Bahia;
  • 1309 - passará de Colina Azul x Rodoviária para Colina Azul x T. Shopping da Bahia.

Leia Também:

Taxistas têm vagas duplicadas no desembarque da nova Rodoviária de Salvador
Nova Rodoviária: operação orienta usuários no 1º dia de funcionamento
Rodoviária terá 15 dias de ajustes na operação antes do Carnaval

Integração:

Para chegar à nova Rodoviária, o usuário poderá realizar a integração nas estações de transbordo. O novo terminal é integrado ao Terminal Águas Claras, e pode ser acessado tanto por ônibus quanto pelo metrô.

Quem estiver na estação da Lapa, por exemplo, e deseja chegar o novo terminal, deverá utilizar a linha 1 do metrô, assim como os usuários que partirem das estações Pirajá e Acesso Norte. No caso da estação Pirajá, o usuário tem como opção, além do metrô, a linha 1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá.

Já quem sai da estação Mussurunga com destino ao Terminal Águas Claras, deverá utilizar a linha 2 do metrô e, no Terminal Acesso Norte, acessar a linha 1.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

linhas de ônibus ônibus Rodoviária de Salvador Terminal Shopping da Bahia transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente
Play

Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas

O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente
Play

Empresário baiano detalha "humilhação" em voo da Air France

O terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

x