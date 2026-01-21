SALVADOR
Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus; saiba como ficou
Alterações começam a partir desta quarta-feira, 21
Por Victoria Isabel
Após a transferência da Rodoviária de Salvador para o terminal para Águas Claras, cinco linhas que tinham o antigo terminal como referência, passarão a utilizar o nome do Terminal Shopping da Bahia, a partir desta quarta-feira, 21.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade, apesar das mudanças na nomenclatura, não haverá alterações nos códigos ou nos itinerários já operados pelas linhas.
Segundo a pasta, o terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente, sendo mantidos os pontos de embarque e desembarque tanto para as linhas que terão seus nomes alterados, quanto para as linhas passantes.
Integram as mudanças, as seguintes linhas:
- 0339 - passará de Rodoviária Circular R1 para T. Shopping da Bahia Circular R1;
- 0341 - passará de Rodoviária Circular R2 para T. Shopping da Bahia Circular R2;
- 1612 - passará de Vista Alegre/Paripe x Rodoviária para Paripe x T. Shopping da Bahia;
- 0219 - passará de Ribeira x Rodoviária para Ribeira x T. Shopping da Bahia;
- 1309 - passará de Colina Azul x Rodoviária para Colina Azul x T. Shopping da Bahia.
Integração:
Para chegar à nova Rodoviária, o usuário poderá realizar a integração nas estações de transbordo. O novo terminal é integrado ao Terminal Águas Claras, e pode ser acessado tanto por ônibus quanto pelo metrô.
Quem estiver na estação da Lapa, por exemplo, e deseja chegar o novo terminal, deverá utilizar a linha 1 do metrô, assim como os usuários que partirem das estações Pirajá e Acesso Norte. No caso da estação Pirajá, o usuário tem como opção, além do metrô, a linha 1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá.
Já quem sai da estação Mussurunga com destino ao Terminal Águas Claras, deverá utilizar a linha 2 do metrô e, no Terminal Acesso Norte, acessar a linha 1.
