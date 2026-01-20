Menu
HOME > BAHIA
MOBILIDADE

Rodoviária terá 15 dias de ajustes na operação antes do Carnaval

Informação foi confirmada com exclusividade pelo governador Jerônimo Rodrigues ao Portal A TARDE

Victoria Isabel e Yuri Abreu

Por Victoria Isabel e Yuri Abreu

20/01/2026 - 8:38 h | Atualizada em 20/01/2026 - 9:01
Nova Rodoviária passará por ajustes na operação antes do Carnaval
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta terça-feira, 20, com exclusividade ao Portal A TARDE, que a Nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, terá 15 dias de ajustes na operação antes de passar pelo seu primeiro grande teste: o Carnaval da capital baiana, que começa oficialmente no dia 12 de fevereiro.

O gestor esteve no equipamento, na manhã de hoje, para acompanhar a primeira manhã de funcionamento do espaço, após o encerramento das atividades da antiga rodoviária, na região de Pernambués e que foi utilizada por 51 anos.

Leia Também:

Nova Rodoviária de Salvador começa a funcionar; saiba como utilizar
Nova rodoviária de Salvador pode ganhar cinema, sugere ministra
Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

"Eu fiz questão de vir aqui para poder fiscalizar a chegada dos primeiros ônibus da nova rodoviária. Vamos acompanhando aqui passo a passo, monitorando. Nós teremos agora, nesse período de 15 dias, um movimento mais tranquilo. Mas, já já, no Carnaval nós teremos um pico que, segundo a Sinart, se compara com o final de ano, com a quantidade de ônibus extras que saem e chegam aqui", afirmou Jerônimo.

"Então, nós teremos esse tempo de 15 dias para poder fazer qualquer tipo de ajuste necessário para que no Carnaval, na Semana Santa, no Dia das Mães e no São João já possamos ter o serviço pleno", concluiu o governador.

Jerônimo Rodrigues acampanhou primeira manhã de operação da Nova Rodoviária
Megaoperação vai orientar população para evitar erros de acesso à nova rodoviária

Para evitar que passageiros e motoristas se confundam com a mudança de endereço da Rodoviária de Salvador, o Governo da Bahia montou uma megaoperação de orientação no início do funcionamento do novo terminal, localizado em Águas Claras.

A ação foi detalhada pela secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, durante a inauguração do equipamento, nesta segunda-feira, 19.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária garantiu que o sistema, que começa a operar nesta terça-feira, 20, seguirá sem intercorrências, com equipes posicionadas em pontos estratégicos para orientar empresas de transporte e a população em geral.

Tags:

Carnaval 2026 Jerônimo Rodrigues nova rodoviária Salvador

Ver todas

