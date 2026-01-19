NOVAS SALAS?
Nova rodoviária de Salvador pode ganhar cinema, sugere ministra
Margareth Menezes defende que o espaço ganhe mais cultura, emprego e renda
Por Beatriz Santos
A inauguração da Nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, nesta segunda-feira, 19, contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que aproveitou o evento para sugerir ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) a criação de um cinema dentro do novo equipamento.
A proposta, segundo ela, pode ampliar o impacto social e econômico do espaço, estimulando a circulação de pessoas e fortalecendo a geração de emprego e renda na região.
Durante o discurso, a ministra também destacou a importância do novo terminal para a população e relembrou o início da própria trajetória profissional, quando viajava de ônibus para cumprir agenda de shows no interior da Bahia e em outras cidades do Brasil.
“Algum momento na minha carreira, como trabalhadora da cultura, muitas vezes eu pegava ônibus nessa rota de rodoviária para fazer show. Eu, banda... Então, eu sei o impacto que é isso para a vida das pessoas no dia a dia. Essa entrega mostra uma visão de futuro, uma rodoviária dessa visão de modernidade”, afirmou.
Na sequência, Margareth reforçou o pedido feito diretamente ao governador, defendendo que o cinema funcionaria como mais um ponto de acesso à cultura para quem passa pelo local, além de movimentar a economia.
“Vou falar o que eu pedi para o senhor, para a gente colocar aqui um cinema. Cinema para essa região, para quem vem. Porque a cultura é importante, e também a geração de emprego e renda”, sugeriu.
