Só 3 episódios: a série da Netflix ideal para ver em uma tarde

Se você quer uma série rápida, mas com cara de “não vou conseguir parar”, a Netflix tem uma aposta certeira para uma tarde sem tédio: Os Sete Relógios de Agatha Christie.

Com apenas três episódios e duração total de pouco menos de três horas, a produção é perfeita para encaixar entre um compromisso e outro, e está atualmente no TOP 10 da plataforma, ocupando a terceira posição.

Meses após as notícias sobre o seu desenvolvimento, a série Os Sete Relógios de Agatha Christie foi lançada pela Netflix em grande destaque. O título traz a adaptação do livro de mistério lançado em 1981 pela rainha do mistério Agatha Christie.

A série mistura suspense, alta sociedade e uma investigação que começa com algo aparentemente banal, mas rapidamente se transforma em um caso cheio de tensão.

A trama se passa em uma casa de campo luxuosa nos anos 1920, onde uma pegadinha organizada durante uma festa resulta em uma tragédia.

Por mais que tudo pareça um infeliz acidente, a jovem investigadora Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) está convencida que há algo de suspeito por trás. Agora, cabe a Bundle desvendar esse mistério o mais rápido possível, mal sabendo que a investigação pode mudar sua vida.

A adaptação chega ao catálogo com a promessa de manter o que tornou Agatha Christie um nome imortal do gênero: pistas espalhadas, segredos bem guardados e aquela sensação constante de que todo mundo esconde alguma coisa.

O Mistério dos Sete Relógios é uma tradicional obra de Agatha Christie. Com personagens interessantes e bem desenvolvidos, a série deve ir pela mesma direção do livro que a inspira. Repleto de mistério e reviravoltas, os episódios podem prender a atenção do público, com um final que nem mesmo passa à mente.

A narrativa se constrói aos poucos, criando um clima de suspeita crescente até que o mistério ganhe contornos mais perigosos. A série deve apresentar o mistério de forma gradual, de início, mostrando elementos mais gerais para que o público conheça os personagens.

No centro disso tudo está Bundle, uma protagonista movida por instinto e insistência. Bundle é obstinada e vai até o fim para descobrir o que realmente aconteceu. Apesar de não ser verdadeiramente uma detetive, a protagonista desafia os limites, se coloca em risco e é incansável em sua busca pela verdade.

Além de contar com Mia McKenna-Bruce como protagonista, a série Os Sete Relógios de Agatha Christie tem o seu elenco formado por Helena Bonham Carter, Alex Macqueen, Guy Siner, Nyasha Hatendi, Stella Stocker, Samuel W Hodgson, Mark Sloan, Kirk Bowett, entre outros nomes.

Nos bastidores, o projeto também carrega nomes de peso. Chris Chibnall é responsável pela criação da série, além de também assinar o seu roteiro. O time de produtores é formado por Joanna Crow, Rebecca Roughan, Henry Woolley, Chris Chibnall, Suzanne Mackie, James Prichard, Andy Stebbing, Chris Sussman e Chris Sweeney.

A adaptação para streaming pode possibilitar um maior desenvolvimento e aprofundamento nos personagens. E, para quem gosta de produções de época, o cenário ajuda a imergir na história. O público pode esperar por belos cenários da Inglaterra, além de figurino fiel à época.

Como a maratona é curta, a expectativa é que o ritmo seja mais direto do que na leitura. Apesar de não ser um livro lento, é provável que a adaptação se torne um pouco mais ágil quando comparada ao livro.

As cenas ganham dinamismo e diálogos adaptados para o ritmo do público atual. Essa modernização torna a história ainda mais envolvente, preservando a essência do enredo clássico e garantindo uma experiência viciante do início ao fim.